سعيد يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لعدد من الدول بتونس

تسلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال موكب رسمي امس الثلاثاء بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة بتونس.

ونشرت الرئاسة التونسية بيانا ،تلقى "تابناك" نسخة منه،واعلنت فيه اسماء السفراء الجدد وهم كل من "Ibrahim SY SAVANÉ، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الكوت ديفوار، Veselin DYANKOV، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية بلغاريا، Çaglar Fahri ÇAKIRALP، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية تركيا، Samuel DJOBO، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الكاميرون، اضافة الى Asari Edem ALLOTEY، سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية نيجيريا الفيدرالية.

واوضح البيان ان هذا الموكب جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.