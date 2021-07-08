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مدبولي يتفقد مجمع الخدمات ووحدة طب الأسرة وتوسعات مدرسة السلام الابتدائية بقرية الكاجوج بأسوان

جال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومرافقوه امس الثلاثاء في محافظة أسوان، حيث تفقدوا مشروع تنفيذ توسعات مدرسة السلام الابتدائية بقرية الكاجوج، والذى يتم تنفيذه لخدمة أبناء القرية وعدد من القرى المجاورة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
رمز الخبر: ۵۴۰۲۹
تأريخ النشر: 07 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ تتضمن أعمال التطوير زيادة عدد الفصول من 16 إلى 32 فصلا لخفض الكثافة الطلابية من 62 طالب لكل فصل إلى 36 – 40 طالب لكل فصل، إلى جانب رفع كفاءة المبنى القديم، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 6.62 مليون جنيه.

ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال تأهيل المبنى المقام بالفعل قبل بدء العام الدراسي القادم.

وتفقد مدبولي ومرافقوه، مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الكاجوج، أحد مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، الذي يستهدف تطوير الخدمة الصحية المقدمة لأهالي القرية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة قريباً، للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

وتتضمن منظومة التأمين الصحي في أسوان 112 وحدة صحية، و11 مستشفى، وتم الانتهاء من تطوير 60 وحدة صحية وجار تجهيزها، كما يتم الانتهاء من تجهيز 4 مستشفيات.

وتابع رئيس الوزراء أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية سلوى قبلي، والتي تتم وفق نموذج لتطوير مراكز الرعاية الصحية الاولى على مستوى الجمهورية، حيث من المقرر أن تكون الوحدة ضمن الوحدات العاملة في منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات الصحية لما يقرب من 11800 نسمة، حيث بلغت نسبة تنفيذ تلك الأعمال نحو 80%، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 17 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بالوحدة المحلية لقرية الكاجوج، والذي يتم إقامته على مساحة 567م2، بتكلفة تقدر بنحو 8 ملايين جنيه، ويأتي في اطار التوسع في إقامة نموذج موحد لمجمعات الخدمات الحكومية في قرى ومراكز مبادرة "حياة كريمة"، بحيث يضم كل مجمع خدمات: الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز تكنولوجي، وتساهم تلك المجمعات في دعم ملف التحول الرقمي، وتوفير عناء انتقال المواطنين إلى المدن لتلقي الخدمات، من خلال الوصول بالخدمة إلى المواطن.

هذا واستعرض رئيس الوزراء ومرافقوه، نماذج لـ "سكن كريم" التي سيتم إقامتها في إطار المشروع القوى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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