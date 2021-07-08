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إندونيسيا..تشديد القيود المفروضة لمواجهة سلالة دلتا والحكومة تقول إن الأسوأ قادم

سجّلت إندونيسيا الأربعاء حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا بلغت 1040 حالة بينما تجاوز عدد الإصابات 34 ألفا في وقت يواجه الأرخبيل موجة كوفيد هي الأكثر فتكا منذ ظهر الوباء.
رمز الخبر: ۵۴۰۲۶
تأريخ النشر: 07 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ كانت إندونيسيا قد سجلت 728 حالة وفاة الثلاثاء. ووصل عدد الإصابات الأربعاء إلى 34379 مقارنة بـ 31189 إصابة سجّلت قبل يوم، وفق وزارة الصحة.

ويأتي الإعلان في وقت فرضت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قيودا إضافية على مستوى البلاد لاحتواء الموجة الوبائية فيما حذّرت الحكومة من أن الآتي قد يكون أسوأ.

وقررت إندونيسيا الأربعاء توسيع نطاق القيود المفروضة على المستوى الوطني لمواجهة أقوى موجة من انتشار كوفيد-19 حتى الآن فيما حذرت الحكومة من أن الأسوأ آت.

ستطبق الاجراءات الجديدة على عشرات المدن وتمتد من جزيرة سومطرة في غرب البلاد الى أقصى الشرق في بابوا فيما تنتشر المتحورة دلتا في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وقال الوزير أرلانغا هارتارتو إن "الإصابات ترتفع أيضا في مناطق أخرى ويجب أن نولي انتباها لقدرات المستشفيات" هناك مضيفا أن "الحكومة قررت توسيع القيود" حتى 20 تموز/يوليو.

وقد سجّلت إندونيسيا الثلاثاء حصيلة يومية قياسية للوفيات بكوفيد بلغت 728 حالة فيما ترزح المستشفيات تحت وطأة موجة الوباء الأكثر فتكا حتى الآن.

وأعلنت جاكرتا أنها ستتلقى حوالي 10 آلاف جهاز مكثّف للأكسجين من سنغافورة. كذلك، تتواصل السلطات مع دول بينها الصين للحصول على المساعدة.

وطلبت السلطات الإندونيسية الإثنين أيضا إرسال كل كميات الأكسجين المتوافرة إلى المستشفيات التي تعج بمرضى كوفيد. وطلب من منتجي الأكسجين تحويل مخزونهم إلى القطاع الخاص.

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