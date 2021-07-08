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دمشق لبيدرسن: نؤكد استمرار التعاطي الإيجابي للحكومة السورية مع العملية السياسية

استعرض وفد الحكومة السورية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بإطار "أستانا 16" تطورات الأوضاع في سوريا وسط تأكيد الجانب السوري استمرار الحكومة بالتعاطي الإيجابي مع العملية السياسية.
رمز الخبر: ۵۴۰۲۲
تأريخ النشر: 07 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ جرى خلال اللقاء بين وفد الحكومة السورية برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في العاصمة الكازاخية نورسلطان اليوم الأربعاء، استعراض تطورات الأوضاع في سوريا حيث أكد سوسان "ضرورة رفع الصوت عاليا إزاء انتهاكات الاحتلال التركي والأمريكي بحق الشعب السوري سواء ما يتعلق بدعم الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهم أو سرقة الموارد والثروات الطبيعية ومقدرات الشعب السوري لأن هذه الانتهاكات بالإضافة إلى الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي السبب الأساسي في معاناة الشعب السوري والأوضاع الصعبة التي يعيشها".

كما تم التطرق إلى العملية السياسية حيث أكد سوسان "استمرار الحكومة السورية بالتعاطي الإيجابي مع هذه العملية"، فيما أشار بيدرسون إلى عزمه مواصلة الجهود للتحضير لعقد الجولة السادسة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

إلى ذلك عقد وفد الحكومة السورية في وقت سابق من اليوم لقاء مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرينتييف واستعرضا البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي والتطورات في سوريا والسياسات الغربية الخاطئة بهدف مواصلة الحرب عليها.

وانطلقت اليوم جولة جديدة من مباحثات أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان حول الأزمة السورية، بحضور وفدي الحكومة والمعارضة ووفود من الدول الضامنة الثلاث تركيا وروسيا وإيران، إضافة إلى عدد من الدول بصفة مراقب لبنان والعراق والأردن وممثلي المنظمات الدولية.

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