بأقل من أسبوع، استهداف مواقع عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي السوري قرب الحدود مع العراق بمسيّرة، ومدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية يقول إن "التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار".

أفادت مصادر أمنية الميادين باستهداف مواقع عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي السوري قرب الحدود مع العراق بمسيّرة.

من جهته، قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي "تعاملت قواتنا المتقدمة لمحاربة داعش وقوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر بدير الزور مع هجمات معادية بواسطة الطائرات المسيّرة، التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار".

وذكر أنهم سينشرون المعلومات التفصيلية في حال ورودها.

ومنذ أيام، أفادت مصادر الميادين بسماع دويّ 4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية تحوي جنوداً أميركيين وبريطانيين وفرنسيين على الأراضي السورية.

ولفتت المصادر إلى سقوط قذيفتين على المدينة السكنية داخل قاعدة حقل العمر الأميركية في دير الزور.

وقبل ذلك، أفاد مراسل الميادين بإصابة القاعدة الأميركية غير الشرعية في حقل العمر شرقيّ دير الزور بقذائف صاروخية.

وأشارت مصادر الميادين إلى أن القصف جاء ردّاً على استهداف فصائل المقاومة عند الحدود السورية العراقية.

يذكر أن في شهر نيسان/أبريل تحدثت وكالة "سانا" بأن "قوات الاحتلال الأميركي قامت بنقل العشرات من إرهابيي تنظيم داعش من السجون التي تسيطر عليها (قسد) في محافظة الحسكة، إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، بهدف إعادة استثمار المجموعات الإرهابية واستخدامها لتنفيذ مخططات واشنطن في المنطقة".