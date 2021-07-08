النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

وقوع إصابات باستهداف قاعدة عين الأسد بالأنبار وحقل العمر السوري

أعلن التحالف الدولي في سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، حصيلة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية. كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تعاملت مع هجمات معادية بطائرات مسيرة، في منطقة حقل العمر في دير الزور، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار.
رمز الخبر: ۵۴۰۱۸
تأريخ النشر: 07 July 2021

وذكر العقيد مارتن واين في بيان صحفي، أن "التقرير الأولي يشير إلى أن قاعدة عين الأسد تعرضت في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، لقصف بلغ 14 صاروخا".

وأضاف: "سقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها. تم تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة. في هذا الوقت، تشير التقارير الأولية إلى 3 إصابات طفيفة".

وتتعرض القاعدة، التي تستضيف جنودا أميركيين، إلى هجمات متكررة كان آخرها هجوم بثلاثة صواريخ أول أمس، دون وقوع إصابات.

ويأتي هذا الهجوم غداة هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تعاملت مع هجمات معادية بطائرات مسيرة، في منطقة حقل العمر في دير الزور، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار.

وقالت "قسد" في بيان صادر عن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، اليوم الأربعاء، إنه "في تمام الساعة 10:15 بتوقيت شمال وشرق سوريا، تعاملت قواتنا المتقدمة لمحاربة "داعش" وقوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر بدير الزور مع هجمات معادية بواسطة الطائرات المسيرة".

وأضافت أن "التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار".

وحقل العمر النفطي هو أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد حوالي 10 كم شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البطريرك الراعي: لا أحد معني بلبنان بقدر الرئيس عون وعلى الحريري التشكيل سريعاً
بالبالونات.. أطفال غزة يبعثون رسائلهم للعالم مطالبين بإنقاذهم
حركة الاحرار: لن نقبل بربط مسارات التفاوض وقادرون على مواجهة المحتل مجددا
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: الفرصة لا تزال متاحة لانقاذ لبنان
عندما تصبح المساعدات الإنسانية ورقة مساومة
مخاوف صهيونية من دعوة السيد نصرالله لاستقدام النفط من ايران إلى لبنان
قضى حياة حافلة بالمقاومة والجهاد والفداء والتضحية على طريق فلسطين
مصدر أمني: عودة مئات الجنود الأفغان لبلادهم بعد فرارهم من طالبان
كان في طليعة الرافضين للتطبيع والاعتراف بكيان العدو
مؤتمر حول الإعلام المقاوم بصنعاء يدعو إلى مواجهة التطبيع وحماية القدس
اشتداد الزحمة أمام محطات المحروقات في بيروت والمناطق
جيش الإحتلال يغلق مقر "لجان العمل الزراعي" في رام الله ستة أشهر
لبنان ..حالتا وفاة و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
لبنان..الأطفال في خطر بسبب فقدان اللقاحات والمستشفيات تعتمد سياسة التقنين في الأدوية
التحالف يدمر مصانع اسمنت في تعز في العام الأول للعدوان ويدمر معه آلاف الأسر الفقيرة
تعرض الجانب الامريكي في مطار اربيل لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة
استهداف مواقع عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي السوري
9 شركات معرفية وتكنولوجية ايرانية تسعى لانتاج 55 مليون جرعة من لقاح كورونا
العراق..الكهرباء المقطوعة تفوح منها رائحة الفساد والضغوطات الخارجية والتخريب
رئيس الارکان يبحث مع قادة الحرس الثوري الاحداث في محيط ایران
رويترز تدعي نقلا عن وكالة الطاقة الذرية ان ايران تعتزم إنتاج معدن اليورانيوم المخصب
روحاني يرعى مراسم تدشين مشاريع وطنية في المناطق التجارية الحرة
الحكومة الايرانية: المجلس الاعلى للأمن القومي بيده القرار بشأن المفاوضات النووية
طهران: المحادثات مع السعودية احرزت بعض التقدم
آية الله رئيسي يرد على رسالة تهنئة بوتين
البيت الأبيض: قضية خاشقجي على جدول أعمال اجتماع نائب وزير الدفاع السعودي ومسؤولين أميركيين
خالد بن سلمان في واشنطن للتأكيد على الدعم الأمريكي لمواجهة إيران
وقوع إصابات باستهداف قاعدة عين الأسد بالأنبار وحقل العمر السوري
العراق..اقتحام شركة حفر الآبار النفطية في البصرة
ألمانيا..إصابات كورونا المؤكدة في البلاد ترتفع الى 985 حالة
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي