موسكو ودمشق تبحثان تطورات الساحة السورية قبل الجولة الـ16 من مفاوضات أستانا

بدأت اليوم الأربعاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجولة السادسة عشرة من مفاوضات "أستانا" بشأن الأزمة في سوريا.

وكالة تبناك الإخبارية_ عقد وفد الجمهورية السورية برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين لقاءً مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى سوريا الكسندر لافرينتييف في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا.

وقال لافرنتييف إنه سيبحث مع المبعوث الأممي غير بيدرسن في كازاخستان، مناقشة الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية.

واستعرض الجانبان البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي والتطورات في سوريا "والسياسات الغربية الخاطئة التي تسعى إلى استمرار الحرب على سوريا، مع كل ما ينتج عن ذلك من معاناة للشعب السوري، إضافة إلى نهب ثرواته وموارده الطبيعية من قبل قوات الاحتلال الأميركي،" بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

وأكد الجانبان عزمهما مواصلة العمل المشترك حتى انسحاب القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع في إدلب "وانتهاكات المجموعات الإرهابية الموجودة هناك وجرائمها بحق الأهالي إضافة إلى الوضع الإنساني في سوريا" حيث أكد الجانب السوري أن "الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال التركي ومواصلة دعمها للإرهابيين في تلك المنطقة هي السبب الرئيسي في تمادي الإرهابيين في جرائمهم."

وناقش الطرفان التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتنشيط العمل في الفترة المقبلة وخاصة في ظل التطورات التي تشهدها دول المنطقة والعالم.

وكان من المقرر عقد اجتماع أستانا الحالي السادس عشر في أيار/مايو الماضي، ولكن تم إرجاؤه بسبب تفشي فيروس كورونا في كازاخستان.

وتشارك في أعمال الاجتماع وفود البلدان الضامنة لمسار أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا حيث يترأس الوفد الروسي المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية الكسندر لافرينتييف والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي بينما يترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال.

وتشارك بصفة مراقب وفود من لبنان والأردن والعراق على مستوى السفراء ووفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الحالي تطورات الأوضاع في سوريا والعملية السياسية والوضع الميداني والمساعدات الإنسانية إضافة إلى بحث الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء فيروس كورونا وآفاق استئناف عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف