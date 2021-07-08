حركة طالبان تشن أول هجوم على عاصمة ولاية بادغيس

شنّت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أول هجوم على عاصمة ولاية في شمال غرب أفغانستان، منذ بدء هجومها الكبير على القوات الحكومية، بحسب ما أعلنه مسؤولون محليون.

وكالة تبناك الإخبارية_ اندلع قتال عنيف في منطقة قلعة ناو عاصمة ولاية بادغيس بعدما هاجم مسلحون كل الأقاليم المحيطة بالولاية.

وقال حاكم بادغيس، حسام الدين شمس، للصحافيين في رسالة نصية "العدو دخل المدينة، سقطت كل الأقاليم. القتال بدأ داخل المدينة".

من جهته، أكد رئيس مجلس ولاية بادغيس، عبد العزيز بك، وعضو المجلس ضياء غول حبيبي، أن القتال بين طالبان والقوات الحكومية اندلع داخل المدينة.

وقال بك إم "القتال مستمر في مختلف أنحاء المدينة الآن" مضيفًا أن بعض مسؤولي الأمن استسلموا لطالبان خلال الليل.

من جانبها قالت حبيبي إن حركة طالبان دخلت مقر الشرطة في المدينة والمكتب المحلي لوكالة الاستخبارات الأفغانية "مديرية الأمن الوطني".

وأضافت أن "مسؤولي مجلس الولاية فروا الى معسكر للجيش في المدينة والقتال مستمر في المدينة".