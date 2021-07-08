الأمن الروسي يعتقل مقتحم أحد فروع مصرف "سبير بنك" في مدينة تيومين

بعد وقت قصير من الهجوم، اعتقلت قوات الأمن الروسية مقتحم أحد فروع مصرف "سبيربنك" في مدينة تيومين بشرق البلاد.

وكالة تبناك الإخبارية_ كان شخص مجهول اقتحم أحد فروع مصرف "سبير بنك" في مدينة تيومين بشرق روسيا، وأفيد بأنه طالب بأموال وهدد بوجود "شيء خطير" في حقيبته.

وقبل ذلك أفادت خدمات الطوارئ الروسية بأن أحد فروع مصرف "سبيربنك" في مدينة تيومين بغرب سيبيريا تعرض للاستيلاء، وجرى احتجاز 3 أشخاص كرهائن.

ولم تتوفر في البداية تفاصيل عن الحادث، إلا أن الشرطة الروسية وقوات الأمن أحاطت بالمكان، فيما أبلغ عن احتجاز رهائن.

ولاحقًا، أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن اثنين من موظفي البنك محتجزان كرهائن في الفرع المصرفي بمدينة تيومين.