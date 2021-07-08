العراق..اقتحام شركة حفر الآبار النفطية في البصرة

انتشرت مقاطع فيديو يوم أمس الثلاثاء، لاقتحام ملاكات أبراج حفر شركة الآبار النفطية في البصرة.

وقال مصدر عراقي إن "محتجين من الإجراء اليوميين أغلقوا مقر شركة توزيع الطاقة وشركة انتاج الطاقة في البصرة للمطالبة بتثبيتهم"، وقد أغلقوا مقار شركتين لتوزيع وانتاج الطاقة بالمحافظة.

كما أشارت مصادر أخرى الى أن مجموعة مجهولة حطمت أجزاء من محطة الناحية الكهربائية شمالي مدينة البصرة.

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية معالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي من خلال إجراءات عدة.

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء العراقية إن ارتفاع درجات الحرارة في البصرة، أدى إلى خلوِّ الأسواق من المتبضعين إضافة الى ركود في حركة البيع والشراء.

وذكرت الوكالة "نتيجة للارتفاع المتزايد في درجات الحرارة في محافظة البصرة، فقد شُلّت حركة المواطن البصري وبدا ذلك واضحاً في الشوارع والدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس والأسواق"، مشيرة إلى أن "الأسواق خلت من المتبضعين لاسيما العشار مركز البصرة، إذ تمّ إغلاق المحال والأسواق من أصحابها".

وأضافت أن "غلق المحال يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة المتبضعين لتعود من جديد مع تحسن الطقس عند المساء".

وكان الناطق الرسمي للحكومة المحلية في محافظة البصرة ومعاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية معين صالح الحسن قد أعلن في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية أنه "بسبب ارتفاع درجات الحرارة في محافظة البصرة، قد تم تقليص ساعات الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بدءاً من اليوم الأحد ولمدة أسبوع".