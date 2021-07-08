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نيجيريا..مسلحون يهاجمون مدرسة في كادونا ويخطفون نحو 150 تلميذا

قالت أم وموظف إداري إن نحو 150 طفلا فقدوا بعدما هاجم مسلحون مدرسة في ولاية كادونا في شمال غرب نيجيريا.
رمز الخبر: ۵۴۰۰۳
تأريخ النشر: 07 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت الشرطة إن مسلحين هاجموا مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية في جنوب ولاية كادونا خلال الليل بعد أن قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي.

وجاء في بيان للشرطة "تغلبوا على حراس الأمن في المدرسة واقتحموا مهجع التلاميذ حيث خطفوا عددا غير محدد منهم واقتادوهم إلى الغابة". وأضاف البيان أنه جرى إنقاذ 26 شخصا بينهم معلمة.

وقال القس جون هاياب وهو من مؤسسي المدرسة إن نحو 25 تلميذا تمكنوا من الهرب بينما لا يزال باقي التلاميذ في عداد المفقودين.

ووفقا للقس الذي تمكن ابنه البالغ من العمر 17 عاما من الهرب وحسنة ماركوس التي كانت ابنتها بين المفقودين، تضم المدرسة الداخلية نحو 180 تلميذا كانوا على وشك أداء امتحاناتهم.

واعتاد مسلحون خطف تلاميذ للحصول على فدى في شمال غرب نيجيريا لا سيما في ولاية كادونا. وخطف المسلحون نحو 1000 شخص من مدارس منذ كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي لا يزال 150 منهم مفقودين.

ويستهدف الخاطفون كذلك الطرق والمساكن الخاصة وحتى المستشفيات. وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد خطف مسلحون ستة أشخاص بينهم رضيع عمره عام من مستشفى في شمال كادونا.

وكانت جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا أول من نفذ عمليات خطف من المدارس في نيجيريا لكن جماعات أخرى لم تتضح أجندتها بدأت تلجأ لهذا الأسلوب.

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