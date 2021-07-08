فنزويلا..عرض عسكري بمناسبة مرور 210 سنوات على استقلالها

نظّمت كاركاس عرضًا عسكريًا، يوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 210 لإعلان الاستقلال في فنزويلا.

وكالة تبناك الإخبارية_ أحيت القوات المسلحة الفنزويلية بمشاركة الجنود والدبابات وغيرها من الآليات العسكرية ذكرى الاستقلال عن إسبانيا بجوار الأكاديمية العسكرية ومقر وزارة الدفاع.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز من بين المسؤولين الذين حضروا العرض العسكري، حسبما أوردته التقارير.

وقال مادورو "احتفالنا اليوم بذكرى الاستقلال هو التزام باستعادة الرفاه الاشتراكي الذي أسسته الثورة البوليفارية ولإعادة الازدهار الاقتصادي إلى بلدنا"، مضيفاً أن "التغلب على العقوبات الجنائية وإيجاد مسارات للتنمية المستدامة والقوية، ومن أجل أن يلبي النظام الاقتصادي احتياجات شعبنا".

وفي تجاهل لرئيسها الحالي، بعث الرئيس الاميركي جو بايدن رسالة إلى المعارض خوان غوايدو جدّد فيها ما وصفه "بدعم بلاده للنضال من أجل الحرية في فنزويلا".

وفي رسالة بعث بها بايدن إلى غوايدو، أمس الاثنين، بمناسبة العيد الوطني الفنزويلي، كتب بايدن: "نحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على دعم النضال من أجل حرية جميع الفنزويليين عبر انتقال سلمي وديمقراطي" للسلطة في فنزويلا.

وأضاف: "تحت قيادتكم وبالتحالف مع قادة المجتمع المدني، تحافظون على هذه المثل العليا وهي الحرية والديمقراطية والسيادة".