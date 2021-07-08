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روحاني يرعى مراسم تدشين مشاريع وطنية في المناطق التجارية الحرة

ونوه كذلك الى المشروع السككي لربط تشابهار بالخط العام لسكك الحديد في زاهدان وقال: انه سيتم تدشين جزء من هذا الخط كما سنفتتح عدة خطوط سككية اخرى منها "زاهدان-خاش" فضلا عن ان الخط السككي "تشابهار-ايرانشهر" سيكتمل قريبا.
رمز الخبر: ۵۳۹۹۲
تأريخ النشر: 07 July 2021

برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني تم اليوم الثلاثاء عن طريق الفيديو كونفرانس، تدشين مشاريع وطنية في المناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة في ايران.

وبلغت الاستثمارات التي رصدت لتنفيذ هذه المشاريع 3 تريليونات و 105 مليارات تومان وتوفر فرص العمل لـ 1638 شخصا.

وقال روحاني في كلمته خلال المراسم: ستتم زيادة عدد مناطقنا الحرة الى 15 منطقة وينبغي تفعيل سائر مناطقنا الحرة ايضا على وجه السرعة.

واعتبر ان النقيصة الكبيرة في المناطق الحرة هي انها مستوردة اكثر مما هي مصدرة وان الجانب التجاري فاعل فيها اكثر من الجانب الاستثماري واضاف: ان البنية التحتية في بعض المناطق جيدة فيما ينبغي تطوير بعضها الاخر مثل المطارات والموانئ وتوفير ارضية الانشطة الاقتصادية فيها. مناطق قشم وتشابهار وكيش واروند هي مناطقنا الجنوبية المهمة جدا وتتوفر فيها فرص جيدة للاستثمارات.

واشار الى اهمية مشروع الربط السككي بين مدينة خرمشهر الايرانية ومدينة البصرة العراقية وقال: ان هذا الخط يربط ايران بالعراق المرتبط بخط سككي مع سوريا لذا فان هذا الخط بامكانه ربط الخليج الفارسي بالبحر الابيض المتوسط وهو مشروع عملاق ينبغي انجازه في فترة الحكومة الثالثة عشرة (القادمة).

ونوه كذلك الى المشروع السككي لربط تشابهار بالخط العام لسكك الحديد في زاهدان وقال: انه سيتم تدشين جزء من هذا الخط كما سنفتتح عدة خطوط سككية اخرى منها "زاهدان-خاش" فضلا عن ان الخط السككي "تشابهار-ايرانشهر" سيكتمل قريبا.

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