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طهران: المحادثات مع السعودية احرزت بعض التقدم

في المحادثات التي جرت بين الجانبين حتى الآن، تم بحث القضايا بين البلدين من موقف ودي وحسن نوايا، وتم إحراز بعض التقدم.
رمز الخبر: ۵۳۹۸۸
تأريخ النشر: 07 July 2021

أكد المتحدث بأسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان المحادثات التي جرت بين ايران والسعودية احرزت بعض التقدم، مشيرا الى ان طهران مستعدة لمواصلة الحوار الثنائي على اساس حسن النوايا المتبادلة وتأمين مصالح البلدين.

في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الثلاثاء ، قال المتحدث بأسم الحكومة الايرانية حول تقييمه للمحادثات بين ايران والسعودية: بدأت المحادثات بين إيران والسعودية بإيماننا الراسخ بإعطاء الأولوية لدول الجوار، وما زلنا نعتقد أن الحوار، وخاصة بين بلدان الأمة الإسلامية، هو الطريقة الوحيدة الجديرة لحل الخلافات بينهم.

واضاف: في المحادثات التي جرت بين الجانبين حتى الآن، تم بحث القضايا بين البلدين من موقف ودي وحسن نوايا، وتم إحراز بعض التقدم.

وتابع ربيعي قائلا: نحن نتفهم أنه في بعض الحالات، قد يكون للنزاعات تعقيدات تستغرق وقتًا لحلها، ونرحب بهذه المحادثات واستمرارها لتقليل الخلافات، ونحن مستعدون دائمًا لمواصلة هذا الحوار بجدية والاعتماد على حسن النوايا المتبادلة وتأمين مصالح وازالة هواجس الجانبين.

ومضى يقول: ان سياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية هي سياسة واضحة تحت عنوان سياسة حسن الجوار والأمن الإقليمي وعدم استغلال الدول بذرائع أمنية، وتعاون جميع دول المنطقة.

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