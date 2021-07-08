آية الله رئيسي يرد على رسالة تهنئة بوتين

وعبر جلالي خلال اللقاء عن أمله في أن تكون الفترة الرئاسية الجديدة في إيران فترة نمو وازدهار للتعاون الثنائي بين إيران وروسيا.

سلم السفير الإيراني في موسكو المساعد الخاص للرئيس الروسي رسالة من آية الله رئيسي ردا على تهنئة فلاديمير بوتين.

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، أن سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى روسيا "كاظم جلالي" ، التقى اليوم (الثلاثاء) بالمساعد الخاص لرئيس روسيا "أندريه فورسينكو" ، حيث سلمه رسالة الرئيس المنتخب اية الله ابراهيم رئيسي الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على رسالة التهنئة التي بعثها اليه.

وعبر جلالي خلال اللقاء عن أمله في أن تكون الفترة الرئاسية الجديدة في إيران فترة نمو وازدهار للتعاون الثنائي بين إيران وروسيا.

كما أثار قضية مشاكل الطلاب ورجال الأعمال الإيرانيين بعد حظر الدخول إلى روسيا ودعا إلى حل هذه المشاكل.

بدوره اعتبر مساعد الرئيس الروسي تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية في ظل الاوضاع العالمية المعقدة بأنه ضرورة حتمية وقال: "أعتقد اعتقادا راسخا أن صمود واستقامة واستقلال الجمهورية الإسلامية الايرانية نموذج للكثير من الدول وان إيران واحدة من أكثر دول العالم استقلالا".

كما تطرق فورسينكو الى مشاكل الطلاب الإيرانيين ورجال الأعمال الذين يدخلون روسيا وقال "سأتحدث مع المسؤولين الحكوميين ونائب رئيس الوزراء ووزارة العلوم حول هذا الموضوع وسأحاول حل العقبات القائمة ، بما في ذلك قضية التطعيم وإرسال اللقاحات".

وكان فلاديمير بوتين أول مسؤول أجنبي هنا آية الله ابراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.