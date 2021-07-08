تعرض الجانب الامريكي في مطار اربيل لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة

قالت مصادر أمنية الثلاثاء إن هجوما صاروخيا استهدف القسم الامريكي مطار أربيل في شمال العراق

وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار دوت من القنصلية الأمريكية في أربيل.

واشارت السلطات في إقليم كردستان أن الهجوم الذي استهدف مطار أربيل أسفر عن اندلاع حرائق.

واعلنت مصادر عراقية أن استهدافا جويا طال قاعدة حرير العسكرية المجاورة لمطار أربيل الدولي، اضافة إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المطار بعد تعرضه لقصف صاروخي.

وبينت المصادر، أن الاستهداف تم بواسطة طائرات مسيرة وعدد من الصواريخ.

البنتاغون بدوه قال إنه وحسب التقارير الأولية لم يؤد الهجوم في أربيل لأي إصابات أو خسائر.

وصرح متحدث باسم التحالف الدولي تعليقا على القصف انه تم اسقاط طائرة مسيرة بالقرب من مطار اربيل.

المصدر:وكالات