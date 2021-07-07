المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً في قضية جواسيس جهاز الاستخبارات البريطاني بأمانة العاصمة

حكمت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة في القضية الجزائية رقم 537 بشأن النشاط التجسسي والتخريبي لعدد من ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني وآخرين على أراضي الجمهورية اليمنية.

وكالة تبناك الإخبارية_ في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد مفلح، قضت المحكمة بإدانة المتهمين بما نسب إليهم في الدعوى الجزائية وبإنزال عقوبة الإعدام تعزيرا بحق المتهمين عرفات قاسم عبدالله الحاشدي وعلي محمد عبدالله الجعماني وباسم علي علي الخروجه وسليم عبدالله يحيى حبيش وأيمن مجاهد قايد حريش.

كما قضى منطوق الحكم بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات بحق المتهم محمد شرف قايد حريش مع وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات مع أخذ الضمانات والتعهدات منه بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام وبحسن السيرة والسلوك وبعدم تكرار مثل ما بدر منه في المستقبل.