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الكاظمي يكشف عن خطة توزيع قطع الأراضي ويؤكد العمل على زيادة إنتاج الطاقة

كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن خطة توزيع قطع الأراضي، فيما أكد العمل على زيادة إنتاج الطاقة.
رمز الخبر: ۵۳۹۸۲
تأريخ النشر: 06 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة ترؤسه اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، إن "لكل عائلة عراقية الحق في مسكن لائق، يحفظ الكرامة ويناسب العيش الكريم والتقيت اليوم الفريق الفني الخاص بالموقع الالكتروني لتوزيع الاراضي على المواطنين لإطلاقه قريباً من أجل توزيع عادل وشفاف، بعيداً عن المحسوبيات، ووفقاً لمجموع النقاط التي سيحصل عليها كل مواطن".

واشار الى أنه "خطتنا في منح الأراضي ستشمل توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية ابتداءً، وخلال الأشهر الماضية، الحكومة أكملت إفراز 17 مدينة جديدة في جميع المحافظات عدا الإقليم، وأصبحت 8 مدن منها مكتملة فنياً، وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية".

وأضاف: "وجهنا الأجهزة الحكومية أن تبذل قصارى الجهد، وأن تقدم كل ما بوسعها لتوفير أكبر عدد ممكن من قطع الأراضي، ولشرائح المجتمع العراقي كافة"، مؤكدا أن "كل فئات الشعب من الذين ليس لديهم سكن، أو لم يسبق أن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة، سيشملون بمنح قطعة أرض، فهذا حقهم".

وبين أن "الأولوية ستكون لعوائل شهدائنا الأبرار، وللطبقات الفقيرة والأوطأ في مداخيلها في الحصول على قطعة أرض"، مبينا أنه "بالتوازي مع مبادرة توزيع الأراضي السكنية، ستكون هناك مبادرات لمنح القروض لأجل المساعدة في بنائها، هكذا ستدور عجلة الاقتصاد الداخلي وتتوفر المزيد من فرص العمل للشباب".

ولفت إلى أنه "الأسبوع الماضي كانت هناك محاولات لئيمة لإعاقة سقف الإنتاج الأعلى الذي وصلنا إليه، وهي قيمة غير مسبوقة أبداً. لكن بعد يومين حصل انهيار في 4 محافظات وتمت المعالجة خلال 24 ساعة"، مبينا أنه "بعد يومين من تلك المحاولات يحدث انهيار في المنظومة الكهربائية بشكل عام يتزامن مع استهداف أبراج نقل الطاقة، والتحقيق سيكشف قريباً الأسباب الكاملة".

وأكد أن "قواتنا الأمنية تبذل جهوداً جبارة لحماية أبراج نقل الطاقة، واحبطت بالفعل عدداً من المحاولات التخريبية والإرهابية، والقت القبض وقتلت عدداً من المخربين، وكان آخر ما أحبطته محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم"، مشيرا الى أننا "عملنا في هذه الحكومة على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية، وافتتحنا محطات عديدة ومازالت الجهود مستمرة في زيادة الانتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد".

وأردف بأن "سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية عبر استراتيجيات علمية وعَملية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح لخدمة أبناء شعبنا".

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