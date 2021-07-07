الخصاونة يفتتح مستشفى الجراحات التخصصية التابع للبشير

افتتح رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، مستشفى الجراحات المتخصصة التابع لمستشفيات البشير كمستشفى متخصص في جراحة الصدر، والأوعية الدموية، والقسطرة والقلب.

وكالة تبناك الإخبارية_ جال الخصاونة في أقسام المستشفى يرافقه وزير الصحة فراس الهواري واستمع لإيجاز من مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور عبد المانع سليمان حول أهمية مستشفى الجراحات المتخصصة في توفير خدمة طبية متقدمة للمرضى.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المستشفى الذي يحتوي على تخصصات وأجهزة طبية حديثة ويستقبل حالات من جميع مستشفيات المملكة يأتي في إطار خطط وبرامج الحكومة لتعزيز خدمات الرعاية الطبية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمراجعين.

وأوعز رئيس الوزراء إلى مدير إدارة مستشفيات البشير بالانتهاء من تجهيز قسم قسطرة القلب في المستشفى خلال شهر ونصف من الآن واختصار المدة التي حددها المستشفى لتشغيله خلال 3 أشهر.

وتبلغ مساحة المستشفى 4280 مترا مربعاً، وبسعة 75 سريراً، ويشتمل على 3 غرف عمليات وأقسام للتعقيم والأشعة وقسطرة القلب ومختبر وغرف مرضى فردية بسعة 56 سريراً وغرفة للعناية الطبية الحثيثة بسعة 6 أسرة وغرفة للعناية الطبية المركزة بسعة 7 أسرة وغرفة للتحضير والتعافي بعدد 6 أسرة.

كما يشتمل مستشفى الجراحات المتخصصة على قسم للإدارة واستراحة للأطباء والممرضين ومبان للخدمات الكهروميكانيكية الخارجية.