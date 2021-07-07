وقفة دعم وإسناد للأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان في طوباس

شارك عشرات المواطنين في طوباس، في وقفة دعم وإسناد للأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان.

وكالة تبناك الإخبارية_ رفع المشاركون في الوقفة، التي دعا لها نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وفصائل العمل الوطني في طوباس، صورًا للأسير أبو عطوان.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة: "اليوم نجدّد العهد والبيعة بضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى، والمضربين عن الطعام خاصة"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لم ولن ينسى أسراه.

وحمّل بني عودة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو عطوان، داعيًا كافة المؤسسات الدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى.

يذكر أن الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا)، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 62 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

واعتقل أبو عطوان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما (6) أشهر. وشرع الغضنفر بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم