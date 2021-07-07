النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۲مشاهدات
‍ پ

العثور على حطام طائرة الركاب المنكوبة وأعمال الإنقاذ صعبة

عثرت فرق البحث على حطام طائرة الركاب من طراز "إن-26" التي كان على متنها 29 شخصا عندما اختفت الثلاثاء في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلنت وكالة الطيران.
رمز الخبر: ۵۳۹۷۳
تأريخ النشر: 06 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أفادت وكالة الطيران الروسية في بيان أن "عناصر الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة. نظرا للخصائص الجغرافية للموقع، فإن عمليات الإنقاذ صعبة"، مضيفة أنه تم العثور على الركام على الساحل المطل على المحيط الهادئ في المنطقة. وقد فُقد الاتصال بطائرة الركاب صباح الثلاثاء في شبه جزيرة كامتشاكا بأقصى الشرق الروسي، حسبما أعلن مسؤولون محليون الثلاثاء.

وكانت الطائرة تقوم برحلة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، أكبر مدن كامتشاتكا، إلى بلدة بالانا عندما فقد الاتصال بها ولم تهبط بحسب برنامجها، حسبما أعلنت المتحدثة باسم مكتب النائب العام لشؤون النقل فالنتينا غلازوفا.

وأكدت المتحدثة أن 29 شخصا كانوا على متن الطائرة، هم 23 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

وأفاد أنه يتم بذل "جهود بحث وإنقاذ" مضيفة "كل ما نعرفه حتى الآن والذي أمكن التوصل إليه هو أن الاتصال مع الطائرة انقطع ولم تهبط".

وأوضحت أن الجهة المشغلة للطائرة هي شركة طيران محلية في كامتشاتكا، شبه الجزيرة الشاسعة في أقصى شمال شرق روسيا على المحيط الهادئ.

وذكر مسؤولون محليون أن 28 شخصا كانوا على متن الطائرة من بينهم ستة من أفراد الطاقم وطفل أو إثنين.

وتضاربت المعلومات حول احتمالات ما حدث، إذ قال مصدر إن الطائرة قد تكون تحطمت في البحر فيما أفاد مصدر آخر أنها قد تكون تحطمت قرب منجم فحم قريب من بالانا.

وبدأت عملية بحث بمشاركة مروحيتين على الأقل فيما تمت تعبئة عمال الإغاثة، وفق التقارير.

ووقع آخر حوادث الطيران الروسية الدامية في أيار/مايو 2019 عندما تحطمت طائرة سوخوي سوبرجيت تابعة لشركة إيروفلوت لدى الهبوط واشتعلت فيها النيران على مدرج مطار في موسكو، ما أودى بـ41 شخصا.

في شباط/ فبراير 2018 تحطمت طائرة من طراز إيه إن-148 قرب موسكو بعد وقت قصير على إقلاعها، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 71 شخصا. وتوصل التحقيق إلى أن الحادث نجم عن خطأ بشري.

وتُسجل أيضا حوادث لا تتسبب بسقوط قتلى، تنجم عن تغيير مسار رحلات وعمليات هبوط اضطراري، ناتجة في غالب الأحيان عن مشكلات فنية.

في آب/أغسطس 2019، قامت طائرة تابعة لخطوط أورال الجوية على متنها أكثر من 230 شخصا، بهبوط اضطراري في حقل ذرة في موسكو، إثر اصطدامها بسرب طيور بعد وقت قصير على الإقلاع. وأُشيد بطيارها "البطل" بعد نجاحه في الهبوط بسلام بالطائرة.

في شباط/فبراير 2020 قامت طائرة بوينغ-737 تابعة لشركة يوتير وعلى متنها 100 شخصا، بهبوط اضطراري في شمال روسيا بعد عطل في نظام الهبوط . ونجا جميع الركاب وأفراد الطاقم.

والرحلات الجوية في روسيا قد تكون خطيرة أيضا في المناطق المعزولة بالبلد الشاسع، حيث تخيم ظروف مناخية قاسية مثل منطقتي القطب الشمالي وأقصى الشرق.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رويترز تدعي نقلا عن وكالة الطاقة الذرية ان ايران تعتزم إنتاج معدن اليورانيوم المخصب
روحاني يرعى مراسم تدشين مشاريع وطنية في المناطق التجارية الحرة
الحكومة الايرانية: المجلس الاعلى للأمن القومي بيده القرار بشأن المفاوضات النووية
9 شركات معرفية وتكنولوجية ايرانية تسعى لانتاج 55 مليون جرعة من لقاح كورونا
رئيس الارکان يبحث مع قادة الحرس الثوري الاحداث في محيط ایران
طهران: المحادثات مع السعودية احرزت بعض التقدم
آية الله رئيسي يرد على رسالة تهنئة بوتين
تعرض الجانب الامريكي في مطار اربيل لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة
أهالي محافظة ذمار يتعاونون في استصلاح وتعبيد طرقات قديمة وعرة
المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً في قضية جواسيس جهاز الاستخبارات البريطاني بأمانة العاصمة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاوضاع الانسانية في اليمن
الكاظمي يكشف عن خطة توزيع قطع الأراضي ويؤكد العمل على زيادة إنتاج الطاقة
الحريري عرض مع وزير خارجية قطر الأوضاع العامة والمستجدات السياسية
وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء تخرج دفعة على مستوى قادة سرايا وفصائل
لبنان ..حالتا وفاة و294 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
طائرات مسيرة مفخخة تستهدف قاعدة التوحيد في السفارة الأمريكية ببغداد
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة
ماس: مفاوضات الملف النووي مع إيران قد تثمر خلال أسابيع
مدير مكتب قائد الثورة: الحزم والزهد صفتان رئيسيتان لمحسني إيجئي
السيد نصر الله: لا يمكن تحرير فلسطين من دون مواجهة الهيمنة الأميركية على المنطقة
الأسير نمر خليل حرًا بعد اعتقال دام 18 عامًا في سجون الإحتلال الإسرائيلي
حماس تستنكر مشاركة دول عربية وإسلامية في المناورات العسكرية للناتو مع العدو الإسرائيلي
آية الله رئيسي: فلسطين رمز تضامن العالم الإسلامي
حماس تستنكر مشاركة دول عربية وإسلامية في المناورات العسكرية للناتو مع الإحتلال الإسرائيلي
”رأي اليوم”: إنفتاح أردني محسوب مع “محور المقاومة” وخطوات “تبادل دبلوماسي” متوقعة
16 دولة تدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي
تعرض قاعدة عين الاسد الجوية لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا
منح الجنسية الايرانية للابناء من ام ايرانية واب اجنبي في دبي
بينيت يعايد الأمريكيين ويشكر الديمقراطيين والجمهوريين على دعمهم الثابت لكيانه
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي