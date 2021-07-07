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الأجهزة الأمنية تقمع تظاهرة لاهالي المعتقلين السياسيين في البيرة بالضفة الغربية

قمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عند منتصف ليل أمس، أهالي المعتقلين السياسيين أمام مركز شرطة البالوع بمدينة البيرة خلال إعتصام لهم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذي تم اعتقالهم خلال محاولات تنظيم تظاهرة على ميدان المنارة مساء أمس.
رمز الخبر: ۵۳۹۷۰
تأريخ النشر: 06 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ اعتقلت الأجهزة الأمنية المحامية ديالا عايش والأكاديمية ناديا حبش، وأبناء المعتقل السياسي عمر عساف، كما جرى الاعتداء على أهالي المعتقلين وسحل عدد منهم في الشوارع وإطلاق القنابل الصوتية بكثافة لمنعهم من الاعتصام.

وأقدمت الأجهزة الأمنية على مصادرة هواتف للمواطنين ورش غاز الفلفل وضرب للنساء وسحلهن، كما جرى الاعتداء على صحفيين واعتقالهم، فيما جرى اعتقال الأسيرة المحررة ميس أبو غوش من قبل العناصر الأمنية.

ووصل عدد المعتقلين خلال ساعات الليل ومساء أمس 20 معتقلا سياسيا بينهم صحفيين ومحامين وأكاديميين.

واستنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" ما قامت به الأجهزة الأمنية من اعتداءات، معتبرة أن ذلك أمرا خطيرا يضرب صمام الأمان للسلم الأهلي، داعيا للإفراج الفوري عنهم.

ودعا ائتلاف أمان للبحث عن حلول ومخارج للأزمة عبر خطة وطنية توقف تدحرج الوضع للعنف، وتستعيد الوحدة الوطنية وإتاحة المجال للممارسة الحريات التي نص عليها القانون الأساسي.

بدورها، نددت نقابة الصحفيين استمرار الأجهزة الأمنية بالاعتداءات العنيفة واعتقال عدد من الصحفيين ومصادرات معداتهم، داعية إلى الإضراب والتوقف عن العمل والاعتصام ووقف البث لمدة ساعة من ظهر الثلاثاء.

وشرعت الحركة الطلابية بجامعة بير زيت الليلة باعتصام مفتوح داخل الجامعة، رفضا لاستمرار الاعتداءات الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية واستمرار الاعتقالات السياسية.

وكانت الكاتبة الفلسطينيّة هند شريدة أعلنت في وقت سابق عن أن أسرتها قررت المبيت أمام مركز شرطة رام الله احتجاجًا ورفضًا للاعتقال السياسي لزوجها أبي العابودي.

وكتبت شريدة على حسابها بموقع "فيسبوك": "أنا والولاد مبحطين عند شرطة البالوع ومش مروحين.. اللي حابب ينضم أهلا وسهلا".

وكانت قوة أمنية اعتقلت العابودي و٦ مواطنين بتهمة محاولة الاحتجاج على اغتيال السلطة الفلسطينية للمعارض السياسي نزار بنات قبل أيام في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

والعابودي يشغل منصب المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء واعتقلته الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة مساء اليوم

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