تركيا وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون الأمني والعسكري

اتفقت تركيا وباكستان، على تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالين العسكري والأمني.

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك خلال لقاء قائد القوات البرية التركية أوميد دوندار مع نظيره الباكستاني قمر جاويد باجوا في مدينة روالبندي الباكستانية.

وذكر بيان صادر عن وحدة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، أن لقاء دوندار وباجوا جاء في إطار زيارة رسمية لدوندار إلى باكستان.

وأضاف البيان أن دوندار وباجوا بحثا العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى التعاون الدفاعي والأمني ​​بين البلدين.

فيما قال باجوا خلال اللقاء إن باكستان تولي أهمية كبيرة للعلاقات الأخوية بين بلاده وتركيا التي تتمتع بخلفية تاريخية عميقة الجذور، وفق ما أورده البيان.

وأكد البيان اتفاق الجانبين على زيادة التعاون العسكري بين تركيا وباكستان، خاصة في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن باجوا زار تركيا في يونيو/حزيران الماضي.