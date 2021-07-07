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رئيس الوزراء يتابع تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات تنمية سيناء وجنوب الوادي

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، امس الاثنين، لاستعراض أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة تطور الأداء للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي في قطاع الكهرباء.
رمز الخبر: ۵۳۹۶۶
تأريخ النشر: 06 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعات قطاع الكهرباء المُدرجة في اللجنة، موضحا أن المشروع الأول هو التغذية الكهربائية لمشروعات جنوب الوادي: شرق العوينات، ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

وأضاف الوزير شاكر أن م"شروع شرق العوينات يتضمن إنشاء شبكات الجهد الفائق والمتوسط لخدمة مشروع استصلاح حوالي 300 ألف فدان، ويشمل ذلك مشروعات الاستصلاح القائمة والمستقبلية".

وفيما يتعلق بمشروع التغذية الكهربائية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي، أشار وزير الكهرباء إلى أنه "لخدمة الاسبقية العاجلة من المساحات المستهدف زراعتها بمساحة 36.8 ألف فدان، فقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع المغذيات الرئيسية لعدد 8 موزعات، وتم إطلاق التيار الكهربائي بها، كما عرض موقف تقدم الأعمال بمحطة محولات توشكى 3، وتوشكى 4."

وتطرق شاكر إلى مشروع تأمين التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، واستعرض الأحمال المطلوبة لتغذية التجمعات التنموية (سكني وخدمات)، ومتطلبات التغذية الكهربائية لمحطات رفع المياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشمال ووسط سيناء.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف تدعيم الربط الكهربائي مع السودان، وكذا الربط الكهربائي المصري - الأردني - العراقي.

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