تعاون بين شركات صينية وبنغلادشية لإنتاج لقاحات كورونا في داكا

تتعاون شركات صينية في الوقت الحالي، مع شركات بنغالادشية لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد داخل بنغلاديش.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال نائب رئيس البعثة بالسفارة الصينية في داكا "هوالونج يان" إن الصين قدمت جرعات لقاح كورونا حتى الآن إلى ما يقرب من 100 دولة، وستقدم دفعة أولى تبلغ 10 ملايين جرعة إلى مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات.

وأضاف أن "الصين قامت بأبحاث مشتركة وتعاونت مع العديد من الدول النامية في إنتاج اللقاح، ودعمت الشركات المعنية من أجل التعاون مع اطراف أجنبية في إجراء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة".

وكانت حكومة بنغلاديش قد مددت الإغلاق الشامل المفروض على الدولة لمدة أسبوع آخر في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط وجود سلالة متحور دلتا من الفيروس التي تسبب حالة من الفوضى في بنغلاديش.

وتستمر هذه القيود الصارمة حتى منتصف ليلة الرابع عشر من يوليو الجاري، ما لم تقرر الحكومة تمديدها مرة أخرى.