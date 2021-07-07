ندوة أكاديمية توعوية في جامع إب تحت عنوان "الوفاء للأسرى"

أقيمت ندوة أكاديمية توعوية في جامعة إب بعنوان "الوفاء لأهل التضحيات والعطاء الأسرى وأسرهم" بحضور وكيل محافظة إب وقائد الشرطة العسكرية بالمحافظة وعدد من الأكاديميين والطلاب.

وخلال الندوة التي أقامتها مؤسسة أحرار اليمن لرعاية وتأهيل أسر الأسرى ووحدة التعليم الجامعي، ضمن الحملة الإعلامية والتوعوية بقضية الأسرى والمفقودين، أوضحت الكلمات أن قضية الأسرى والمفقودين تعد من القضايا الإنسانية الأساسية وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قوى التحالف بالتعاطي الإيجابي والعمل على تنفيذ اتفاق السويد بالإفراج عن كافة الأسرى دون شرط أو قيد.

ونوه إلى أن حرص مقاتلي الجيش واللجان على التعامل الإنساني والأخلاقي مع الأسرى نابع من تعاليم القرآن الكريم.

وقدمت في الندوة ورقتي عمل حملت الأولى عنوان "دور مؤسسات الدولة في الإهتمام بالأسرى وأسرهم"، فيما قدم الأسير المحرر علي خرصان ورقة عمل بعنوان "حكاية أسير في سجون العدوان ومرتزقته".

المصدر: قناة المسيرة