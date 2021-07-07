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تاجيل جلسة محاكمة البشير أسبوعا لتغيب هيئة الاتهام عن حضور جلسة اليوم

طالب محامو الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وسائر المتهمين في قضية مدبري انقلاب عام 1989 بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة جميع المتهمين ووقف اجراءاتها مع حفظها.
رمز الخبر: ۵۳۹۵۹
تأريخ النشر: 06 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ عزا محامو الدفاع طلبهم للمحكمة بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة المتهمين وذلك لغياب جميع هيئة الاتهام للمرة الثانية على التوالي دون مبرر أو عذر من الحضور للمحكمة، بجانب غياب المبلغ الشاكى في القضية، فيما نبه ممثلو الدفاع الي انه وفي حال رفضت المحكمة شطب الدعوي في مواجهة المتهمين ان تصدر قرارا بالإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية او ما تراه من اشتراطات مناسبة لذلك حتى لا ينتظر المتهمين موكليهم في المجهول بحد تعبيرهم.

في ذات الوقت تغيبت كامل هيئة الإتهام في القضية للمرة الثانية على التوالي من الحضور لجلسة المحكمة دون مبرر.

في سياق متصل نبه رئيس هيئة المحكمة قاضي العليا احمد علي احمد، الي انه نما الي علمهم وبصورة رسمية بأن هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوي الجنائية قد أودعت طلبا امام رئيس القضاء المكلف الا انه لم يتم الفصل فيه حتى انطلاق هذه الجلسة.

وشددت المحكمة على ان تقديم هيئة الاتهام لاي طلب لرئيس القضاء المكلف هو ليس مبررا للغياب لجلستين متتاليتين عن المحكمة.

فيما إستنكر ممثلو دفاع المتهمين غياب الاتهام واعتبروه سلوك غريب وفشل من الاتهام في تقديم قضيته أوبينات فيها تؤدي لإدانة المتهمين.

من جهتها قررت المحكمة رفع جلستها اليوم لاخري حددتها يوم الثلاثاء القادم للفصل في جميع طلبات الدفاع المتعلقة بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة جميع المتهمين وحفظ الإجراءات فيها او الإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية.

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