عضو لجنة الأمن القومي: أمريكا لا تريد تنفيذ الاتفاق النووي بل ايجاد الخلافات والاستفادة منها

أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، شهريار حيدري، أن إيران تريد الرفع الكامل للحظر عنها، وإلغاء كل العقوبات أحادية الجانب، إضافة الى رفع الحظر الاقتصادي والاجتماعي عن البلاد.

وأضاف حيدري في تصريح لوكالة تابناك للأخبار، أن هذا الأمر منطقي وعقلاني جدًا، لأن إيران قلقة من ألا ينفذ الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أنه كلما وصلت المفاوضات الى مرحلة متقدمة، تقوم امريكا بالقيام بأمر يعرقل التقدم.

وتابع حيدري قائلاً إن المفاوضات تجري مع فريق 4+1، انما الحقيقة أن الطرف المقابل هو امريكا، موضحًا بأن جميع العقوبات سجلتها واقرتها ونفذتها امريكا، وبنقضها للاتفاق النووي فإن الجزء الاكبر من الاتفاق سيتوقف.

وأشار حيدري إلى أن إيران أقرّت قانون الخطة الاستراتيجية لحفظ المصالح الوطنية ورفع الحظر، ووضعت زمنا محددا له، مؤكدا ان منظمة الظاقة الذرية الايرانية تقوم الان بتنفيذ القانون وهي مستمرة في ذلك.

وقال انه "إذا عادت الأطراف إلى الاتفاق النووي والتزمت بتعهداتها ورفعت الحظر، ورأينا نتائج رفع الحظر على الاوضاع الاقتصادية، عندها سنعود للالتزام بكامل بنود الاتفاق النووي، والا فسنكمل بإجراء قوانين الخطة الاستراتيحية".

وختم حديثه لتابناك بالقول، "إن أمريكا لا تريد أن تنفذ الاتفاق النووي، وتريد الحفاظ على الاوضاع الراهنة كما هي لايجاد الاختلافات والاستفادة منها".