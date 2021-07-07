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دياب للسفراء: ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين والكيان اللبناني

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، أن ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرًا على حياة اللبنانيين والكيان اللبناني، داعيا العالم لإنقاذ لبنان.
رمز الخبر: ۵۳۹۵۴
تأريخ النشر: 06 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال دياب خلال لقاء مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية إن لبنان يعبر نفقًا مظلمًا جدًا والمعاناة بلغت حد المأساة، مشيرًا إلى أن البلاد تندفع نحو كارثة كبرى من غير الممكن احتوائها.

وأضاف: "لبنان على شفير الكارثة والخطر الذي يهدد اللبنانيين لا يقتصر عليهم ولن يستطيع أحد عزل نفسه وسينعكس صدى الكارثة بالمنطقة".

ولفت إلى أن الحكومة وضعت خطة متكاملة للتعافي تتضمن إصلاحات مالية واقتصادية وهي جاهزة للتطبيق بعد تحديثها.

وشدّد دياب على أن الأولوية اليوم هي لتشكيل حكومة في لبنان، وقال: "لقد طال انتظار تشكيل الحكومة واللبنانيون صبروا وتحملوا أعباء الانتظار الطويل لكن صبرهم بدأ ينفد مع تعاظم المعاناة والشعب اللبناني وحده من يدفع ثمنا باهظا وما نشاهده من هجرة دليل على يأس اللبنانيين".

وأكد دياب أنه لم يعد مقبولاً هذا الدوران في الحلقة المفرغة حكوميًا على مدى أحد عشر شهرًا.

وتوجه دياب إلى السفراء بالقول: "أدعو العالم لإنقاذ لبنان، وأناشد الأشقاء والأصدقاء أن يقفوا إلى جانب اللبنانيين، كما أدعو لعدم محاسبة الشعب اللبناني على ارتكابات الفاسدين".

وتابع قائلاً: "ونحن نجتمع هنا، في شوارع لبنان طوابير السيارات تقف أمام محطات الوقود، وهناك من يفتش في الصيدليات عن حبة دواء وعن علبة حليب أطفال. أما في البيوت، فاللبنانيون يعيشون من دون كهرباء.. أدعوكم لتكونوا رسل لبنان في دولكم، لشرح هذه الصورة القاتمة، وأن تساعدونا في نقل رسالتنا إلى دولكم ومؤسساتكم: أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان".

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