روحاني: لم نسمح للحظر الظالم بمنع توفير السلع الاساسية

كما تطرق الى حزمة السياسات التي وضعتها الحكومة للوفاء بالالتزمات المالية من العملة الصعبة لتشجيع المصدرين والمستوردين ورفع العراقيل التي تواجههم.

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني أنه ورغم الحظر الظالم لم تسمح الحكومة بمنع توفير السلع الاساسية للمواطنين.

جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الاحد، حيث تم في بداية الاجتماع تقديم تقرير عن أوضاع توفير السلع الاساسية والاسراع في ترخيصها من الجمارك، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن.

وأكد على ضرورة مواصلة الاجراءات الفاعلة والسريعة لتوفير السلع الاساسية، موضحا ان الحكومة وفي ذروة الحرب الاقتصادية اتخذت الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثير الحظر الظالم على توفير السلع الضرورية.

وتطرق روحاني الى واجبات لجنة الاسراع بتفريغ وترخيص البضائع داعيا كل الاجهزة ذات العلاقة الى العمل بجد وبسرعة وتجاوز الروتين من أجل حل جميع المشاكل التي تحول دون توفير وترخيص السلع الضرورية، وايصال هذه السلع الى المواطنين باسرع وقت.

كما تطرق الى حزمة السياسات التي وضعتها الحكومة للوفاء بالالتزمات المالية من العملة الصعبة لتشجيع المصدرين والمستوردين ورفع العراقيل التي تواجههم.