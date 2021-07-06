النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۰مشاهدات
‍ پ

موسوي: اميركا هي السبب في عرقلة محادثات فيينا

واضاف موسويان: إن القوى العالمية، بقيادة الولايات المتحدة، ليست على استعداد للالتزام بالتوصل إلى اتفاق دائم.
رمز الخبر: ۵۳۹۳۹
تأريخ النشر: 06 July 2021

قال حسين موسويان الباحث في جامعة برينستون بالولايات المتحدة، ان المشاكل المتعلقة بالاتفاق النهائي لتطبيق الاتفاق النووي تعود الى الولايات المتحدة والقوى العالمية الاخرى لان واشنطن غير مستعدة لاعطاء ضمانات بعدم الخروج مرة أخرى من الاتفاق.

وفي اجتماع مع أعضاء لجنة مجلس العلاقات الخارجية في ولاية بوسطن الامريكية، وردا على سؤال أحد الأعضاء حول مشاكل محادثات فيينا، أوضح موسويان العضو السابق في فريق التفاوض النووي الايراني، أن القوى العالمية الأخرى أظهرت أنه عندما انسحب ترامب من الاتفاق، هي ايضا لم تف بالتزاماتها خشية من العقوبات الامريكية.

واضاف موسويان: إن القوى العالمية، بقيادة الولايات المتحدة، ليست على استعداد للالتزام بالتوصل إلى اتفاق دائم.

وقال الباحث في جامعة برينستون في الولايات المتحدة، ان المشكلة الثانية هي ربط مستقبل الاتفاق النووي بالأزمات الإقليمية، موضحا ان ان امريكا وأوروبا لن توافقا عرض إيران لمناقشة القضية النووية وغيرها من القضايا الإقليمية في عهد احمدي نجاد، وأصرتا على أنهما يتفاوضان فقط حول القضية النووية، لذا فإن الولايات المتحدة وأوروبا هما اللذان يدفعان الآن من أجل القضايا الإقليمية.

وأشار موسويان إلى أن سبب عدم التوصل إلى اتفاق نووي خلال السنوات العشر من المفاوضات النووية من 2003 إلى 2013 هو أن الولايات المتحدة لم تكن على استعداد لقبول حق إيران القانوني بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، و سبب اختتام المفاوضات من 2013 إلى 2015 هو أن الولايات المتحدة قبلت حق إيران في التخصيب.

وأضاف العضو السابق في فريق التفاوض النووي الإيراني، أن الاتفاق النووي بكامله يمكن تلخيصه في التزامين مقابل التزامين، موضحا ان القوى العالمية قبلت بحقوق إيران النووية، بما في ذلك التخصيب، وتعهدت برفع الحظر، في المقابل فان إيران وافقت على أقصى قدر من الشفافية، وايضا قبلت بوضع قيود لفترة محدودة مثل التخصيب أقل من 5 بالمئة على نشاطاتها النووية.

وتابع موسويان قائلا ان هذه الاتفاقية تمت بصيغة خطة العمل المشتركة الشاملة وتمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الأمن، ومن الناحية العملية، ثبت أن إيران أوفت بالتزاماتها بالكامل، لكن الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى لم تف بالتزاماتها.

واكد موسويان، أن إيران قبلت أقصى قدر من الشفافية في إطار الاتفاق النووي وفقا للقوانين الدولية، وستستمر هذه الالتزامات ما دامت القوى العالمية ملتزمة بالاتفاق النووي، ولا شيء غير ذلك.

الرد على الادعاءات الإسرائيلية؛ المجرم النووي الذي يتهم إيران

وردا على سؤال من أعضاء لجنة مجلس العلاقات الخارجية في ولاية بوسطن حول مزاعم إسرائيل ضد برنامج إيران النووي، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، ان التزام إيران بعدم صنع قنبلة نووية، ليس فقط بسبب معاهدة حظر الانتشار النووي والاتفاق، لكن بسبب فتوى قائد الثورة الاسلامية بشأن حرمة الأسلحة النووية والدمار الشامل، كما ان المراجع الدينية الشيعية الأخرى تُفتي بحرمة هذه الاسلحة، وبالتالي فأن إيران حتى لو انسحبت من المعاهدة والاتفاق، فلن تذهب إلى القنبلة النووية بسبب الفتاوى الدينية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إيران تؤرق الصهاينة: عاجزون عن التأثير على أي توجه للأميركيين
السفير الايراني لدى دمشق: سياستنا تجاه المقاومة ثابتة
روحاني: لم نسمح للحظر الظالم بمنع توفير السلع الاساسية
الكيان الصهيوني مسؤول عن اختطاف دبلوماسيينا الاربعة في لبنان عام 1982
16 دولة تدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي
موسوي: اميركا هي السبب في عرقلة محادثات فيينا
حصة البوليمر في صادرات إيران غير النفطية 2.2 %
قائد سلاح الدفاع الجوي بالجيش: الدفاع الجوي حقق تقدما واضحا قياسا لما سبق
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
حماس تستنكر مشاركة دول عربية وإسلامية في المناورات العسكرية للناتو مع العدو الإسرائيلي
الرئيس السوري يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني المنتخب
العدوان المفتوح على القدس هو باب لفتح معركة كبيرة جداً في المنطقة
بايدن يركع أمام مسؤولة صهيونية و يشعل مواقع التواصل الأمريكية
تعرض قاعدة عين الاسد الجوية لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا
روحاني يلتقي رئيس السلطة القضائية الجديد
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية
البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية في إحدى مشافي روما
لأول مرة.. المغرب تشارك الكيان الصهيوني بتدريبات عسكرية دولية
اجتماع 'رفيع'في وزارة الداخلية بشأن 'حرب الأبراج'
الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
الخارجية الايرانية: على اميركا الخروج من المنطقة
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا
طهران: الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية اختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين
الإمارات تمنح جنسيتها لخمسة آلاف صهيوني خلال ثلاثة أشهر
مسؤول ايراني: مستمرون في جهودنا للافراج عن ارصدة البلاد المجمدة
قائد عسكري ايراني: نمتلك أعقد التقنيات في مجال الدفاع الجوي
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة
باكو: حريق بحر قزوين سببه ثوران بركاني
إصابات إثر انفجار هائل لشحنة ألعاب نارية كانت معدة للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي