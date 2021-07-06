حصة البوليمر في صادرات إيران غير النفطية 2.2 %

شهدنا في عام 2020، تراجعا في صادرات البتروكيماويات البوليمر، والتي بلغت حجمها نحو 2.5 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الصناعات التكميلية نحو 2.7 مليار دولار.

قال رئيس مجلس ادارة الرابطة الوطنية للصناعات البوليمرية الايرانية، ان صناعات البوليمر تشكل 2.2 بالمئة من الصادرات غير النفطية، في حين تبلغ الطاقة المركبة اكثر من 20 مليون طن، لم يستثمر منها الا 5 ملايين طن .

وفي الملتقى الدولي الأول لتنمية صادرات صناعات البوليمر، أوضح سعيد تركمان اليوم الاثنين بأن صناعة البوليمر تمثل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 3.6 في المائة من العمالة في البلاد.

وقال ان النفط كان في يوم من الأيام أهم صادرات البلاد، الا ان البتروكيماويات دخلت سوق الصادرات بعد فترة وساعدت في جذب العملة الصعبة الى البلاد، مشيرا الى ضرورة دعم صادرات الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة .

وتابع: شهدنا في عام 2020، تراجعا في صادرات البتروكيماويات البوليمر، والتي بلغت حجمها نحو 2.5 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الصناعات التكميلية نحو 2.7 مليار دولار.