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حماس تستنكر مشاركة دول عربية وإسلامية في المناورات العسكرية للناتو مع العدو الإسرائيلي

وتابعت أن "شعبنا يتطلع ليرى شعوب الأمة تحشد قواتها وتخوض المناورات العسكرية للمساهمة في نصرة شعبنا ضد الظلم، وتحضيرا لمعركة التحرير الكبرى".
رمز الخبر: ۵۳۹۳۵
تأريخ النشر: 06 July 2021

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية في المناورات العسكرية لـ "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة كيان العدو الصهيوني وجزئيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الحركة، يوم الاثنين، إن "المشاركة جنباً إلى جنب مع هذا الكيان المحتل لأراضينا والمغتصب لحقوقنا المشروعة، ليس فقط يشرعن وجوده واحتلاله لأراضينا، ولكن يعزز مخططاته الشيطانية لتهويد المقدسات وضم الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم، وارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا".

وأضافت أن "المشاركة في هذه المناورات يبعث برسالة خذلان لشعبنا وقضيته العادلة، ولذلك نطالب بالانسحاب الفوري منها ومقاطعة أي نشاط مدني أو عسكري يشارك فيه الكيان في أي مكان وعلى أي مستوى".

وتابعت أن "شعبنا يتطلع ليرى شعوب الأمة تحشد قواتها وتخوض المناورات العسكرية للمساهمة في نصرة شعبنا ضد الظلم، وتحضيرا لمعركة التحرير الكبرى".

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