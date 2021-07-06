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بايدن يركع أمام مسؤولة صهيونية و يشعل مواقع التواصل الأمريكية

وقالت مواقع عبرية إن بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين أن رافيتز أم لـ12 طفلا، فما كان منه إلا أن انحنى تقديرا لها.
رمز الخبر: ۵۳۹۳۲
تأريخ النشر: 06 July 2021

أشعلت صورة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ظهر فيها راكعا أمام "ريفكا رافيتز" مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته "رؤوفين ريفلين" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت وسائل إعلام عبرية صورة لبايدن خلال استقباله في البيت الأبيض، الإثنين الماضي، نظيره الإسرائيلي المنتهية ولايته.

وقد أظهرت الصورة انحناء بايدن على ركبتيه أمام "ريفكا رافيتز" مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي لتنتشر الصورة بسرعة بين الأميركيين على وسائل التواصل.

وقالت مواقع عبرية إن بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين أن رافيتز أم لـ12 طفلا، فما كان منه إلا أن انحنى تقديرا لها.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن عقد اجتماعا مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، أجريا خلاله مناقشات موسعة بشأن مساعي الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع ايران وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وسط قلق في إسرائيل وعواصم عربية إزاء مساعي الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي مع ايران.

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