روحاني يلتقي رئيس السلطة القضائية الجديد

وإشار روحاني في هذا اللقاء إلى الخبرات الإدارية لحجة الإسلام محسني إيجئي في مجال الأنشطة القضائية ، وأعرب عن أمله في أن ينجح في القيام بمهمتهم الخطيرة في الجهاز القضائي .

التقى الرئيس الإيراني "حسن روحاني"ـ يوم الاثنين، برئيس السلطة القضائية الشيخ "غلام حسين محسني ايجئي" في مكتب رئيس السلطة القضائية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس حسن روحاني التقى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي في مكتبه يوم الاثنين، حيث جدد تهانيه للشيخ ايجئي بمناسبة تعيينه من قبل قائد الثورة الاسلامية ، رئيسا للسلطة القضائية ، وتمنى له التوفيق في هذا المنصب المهم.

وإشار روحاني في هذا اللقاء إلى الخبرات الإدارية لحجة الإسلام محسني إيجئي في مجال الأنشطة القضائية ، وأعرب عن أمله في أن ينجح في القيام بمهمتهم الخطيرة في الجهاز القضائي .