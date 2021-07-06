النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۷مشاهدات
‍ پ

منح الجنسية الايرانية للابناء من ام ايرانية واب اجنبي في دبي

اليوم يوم كبير بالنسبة للامهات الايرانيات خارج البلاد. خطوة واسعة اثمرت في ظل جهود دائرة الشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية في وزارة الخارجية ...
رمز الخبر: ۵۳۹۲۸
تأريخ النشر: 06 July 2021

اعلن رئيس القنصلية الايرانية العامة في دبي علي رضا محمودي عن منح الجنسية الايرانية للمرة الاولى للابناء من ام ايرانية واب اجنبي في خارج البلاد.

ویذکر انه تم اصدار ومنح الجنسية الايرانية لكل من البنتين مريهان وليليان من ام ايرانية واب اجنبي من قبل القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في دبي بالامارات العربية المتحدة.

وقال رئيس القنصلية الايرانية العامة في دبي: اليوم يوم كبير بالنسبة للامهات الايرانيات خارج البلاد. خطوة واسعة اثمرت في ظل جهود دائرة الشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية في وزارة الخارجية ومدير عام القنصلية وادارات التابعية والسجلات وكذلك زملائي في الدائرة العامة للتنمية المعرفية.

واضاف: ان مراحل ومسيرة الحصول على الترخيص وتمهيد الارضية الفنية اللازمة لاصدار اول جنسية ايرانية للابناء من ام ايرانية واب اجنبي، انجزت على اساس القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلاني والتعليمات التنفيذية الصادرة من وزارة الخارجية حيث تم اليوم اصدار اولى الجنسيات الايرانية في خارج البلاد من قبل القنصلية الايرانية العامة في دبي، الامر الذي يستدعي توجيه الكثير من الشكر والتقدير لجميع المعنيين.

وكانت العلاقات العامة في وزارة الخارجية الايرانية قد اعلنت في بيان اصدرته قبل عدة اشهر عن بدء تسجيل الاسماء لاصدار الجنسية الايرانية للابناء من ام ايرانية واب اجنبي في خارج البلاد من قبل القنصليات الايرانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إيران تؤرق الصهاينة: عاجزون عن التأثير على أي توجه للأميركيين
السفير الايراني لدى دمشق: سياستنا تجاه المقاومة ثابتة
روحاني: لم نسمح للحظر الظالم بمنع توفير السلع الاساسية
الكيان الصهيوني مسؤول عن اختطاف دبلوماسيينا الاربعة في لبنان عام 1982
16 دولة تدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي
موسوي: اميركا هي السبب في عرقلة محادثات فيينا
حصة البوليمر في صادرات إيران غير النفطية 2.2 %
قائد سلاح الدفاع الجوي بالجيش: الدفاع الجوي حقق تقدما واضحا قياسا لما سبق
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
حماس تستنكر مشاركة دول عربية وإسلامية في المناورات العسكرية للناتو مع العدو الإسرائيلي
الرئيس السوري يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني المنتخب
العدوان المفتوح على القدس هو باب لفتح معركة كبيرة جداً في المنطقة
بايدن يركع أمام مسؤولة صهيونية و يشعل مواقع التواصل الأمريكية
تعرض قاعدة عين الاسد الجوية لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا
روحاني يلتقي رئيس السلطة القضائية الجديد
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية
البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية في إحدى مشافي روما
لأول مرة.. المغرب تشارك الكيان الصهيوني بتدريبات عسكرية دولية
اجتماع 'رفيع'في وزارة الداخلية بشأن 'حرب الأبراج'
الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
الخارجية الايرانية: على اميركا الخروج من المنطقة
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا
طهران: الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية اختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين
الإمارات تمنح جنسيتها لخمسة آلاف صهيوني خلال ثلاثة أشهر
مسؤول ايراني: مستمرون في جهودنا للافراج عن ارصدة البلاد المجمدة
قائد عسكري ايراني: نمتلك أعقد التقنيات في مجال الدفاع الجوي
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة
باكو: حريق بحر قزوين سببه ثوران بركاني
إصابات إثر انفجار هائل لشحنة ألعاب نارية كانت معدة للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي