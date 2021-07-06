منح الجنسية الايرانية للابناء من ام ايرانية واب اجنبي في دبي

اليوم يوم كبير بالنسبة للامهات الايرانيات خارج البلاد. خطوة واسعة اثمرت في ظل جهود دائرة الشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية في وزارة الخارجية ...

اعلن رئيس القنصلية الايرانية العامة في دبي علي رضا محمودي عن منح الجنسية الايرانية للمرة الاولى للابناء من ام ايرانية واب اجنبي في خارج البلاد.

ویذکر انه تم اصدار ومنح الجنسية الايرانية لكل من البنتين مريهان وليليان من ام ايرانية واب اجنبي من قبل القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في دبي بالامارات العربية المتحدة.

وقال رئيس القنصلية الايرانية العامة في دبي: اليوم يوم كبير بالنسبة للامهات الايرانيات خارج البلاد. خطوة واسعة اثمرت في ظل جهود دائرة الشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية في وزارة الخارجية ومدير عام القنصلية وادارات التابعية والسجلات وكذلك زملائي في الدائرة العامة للتنمية المعرفية.

واضاف: ان مراحل ومسيرة الحصول على الترخيص وتمهيد الارضية الفنية اللازمة لاصدار اول جنسية ايرانية للابناء من ام ايرانية واب اجنبي، انجزت على اساس القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلاني والتعليمات التنفيذية الصادرة من وزارة الخارجية حيث تم اليوم اصدار اولى الجنسيات الايرانية في خارج البلاد من قبل القنصلية الايرانية العامة في دبي، الامر الذي يستدعي توجيه الكثير من الشكر والتقدير لجميع المعنيين.

وكانت العلاقات العامة في وزارة الخارجية الايرانية قد اعلنت في بيان اصدرته قبل عدة اشهر عن بدء تسجيل الاسماء لاصدار الجنسية الايرانية للابناء من ام ايرانية واب اجنبي في خارج البلاد من قبل القنصليات الايرانية.