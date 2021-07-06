النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة

طالب المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية، اليوم الإثنين، بسرعة الكشف عن قتلة الناشط السياسي نزار بنات.
رمز الخبر: ۵۳۹۲۴
تأريخ النشر: 06 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المجلس التشريعي بغزة حضره ممثلين عن القوائم الانتخابية المشاركة في المجلس التنسيقي، طالب المجلس بإقالة محمد اشتيه بصفته المسؤول عن جرائم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وعلى رئيس السلطة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وقال بيان للمجلس، "ننظر بعين الخطورة للاعتقالات السياسية ونحمل السلطة المسؤولية عن حياة المعتقلين السياسيين ولن نصمت في وجه هذه الاعتقالات".

وطالب المجلس التنسيقى للقوائم الانتخابية، المؤسسات الحقوقية والدولية بمنع الاعتداءات على مرشحي القوائم الانتخابية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إيران تؤرق الصهاينة: عاجزون عن التأثير على أي توجه للأميركيين
السفير الايراني لدى دمشق: سياستنا تجاه المقاومة ثابتة
روحاني: لم نسمح للحظر الظالم بمنع توفير السلع الاساسية
الكيان الصهيوني مسؤول عن اختطاف دبلوماسيينا الاربعة في لبنان عام 1982
16 دولة تدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي
موسوي: اميركا هي السبب في عرقلة محادثات فيينا
حصة البوليمر في صادرات إيران غير النفطية 2.2 %
قائد سلاح الدفاع الجوي بالجيش: الدفاع الجوي حقق تقدما واضحا قياسا لما سبق
موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
حماس تستنكر مشاركة دول عربية وإسلامية في المناورات العسكرية للناتو مع العدو الإسرائيلي
الرئيس السوري يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني المنتخب
العدوان المفتوح على القدس هو باب لفتح معركة كبيرة جداً في المنطقة
بايدن يركع أمام مسؤولة صهيونية و يشعل مواقع التواصل الأمريكية
تعرض قاعدة عين الاسد الجوية لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا
روحاني يلتقي رئيس السلطة القضائية الجديد
قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية
البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية في إحدى مشافي روما
لأول مرة.. المغرب تشارك الكيان الصهيوني بتدريبات عسكرية دولية
اجتماع 'رفيع'في وزارة الداخلية بشأن 'حرب الأبراج'
الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
الخارجية الايرانية: على اميركا الخروج من المنطقة
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا
طهران: الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية اختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين
الإمارات تمنح جنسيتها لخمسة آلاف صهيوني خلال ثلاثة أشهر
مسؤول ايراني: مستمرون في جهودنا للافراج عن ارصدة البلاد المجمدة
قائد عسكري ايراني: نمتلك أعقد التقنيات في مجال الدفاع الجوي
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة
باكو: حريق بحر قزوين سببه ثوران بركاني
إصابات إثر انفجار هائل لشحنة ألعاب نارية كانت معدة للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي