المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة

طالب المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية، اليوم الإثنين، بسرعة الكشف عن قتلة الناشط السياسي نزار بنات.

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المجلس التشريعي بغزة حضره ممثلين عن القوائم الانتخابية المشاركة في المجلس التنسيقي، طالب المجلس بإقالة محمد اشتيه بصفته المسؤول عن جرائم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وعلى رئيس السلطة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وقال بيان للمجلس، "ننظر بعين الخطورة للاعتقالات السياسية ونحمل السلطة المسؤولية عن حياة المعتقلين السياسيين ولن نصمت في وجه هذه الاعتقالات".

وطالب المجلس التنسيقى للقوائم الانتخابية، المؤسسات الحقوقية والدولية بمنع الاعتداءات على مرشحي القوائم الانتخابية.