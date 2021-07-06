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بينيت يعايد الأمريكيين ويشكر الديمقراطيين والجمهوريين على دعمهم الثابت لكيانه

هنأ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت الأمريكيين ورئيسهم جو بايدن بمناسبة يوم الرابع من تموز/ يوليو، الذي يعده الأمريكيون عيد استقلالهم.
رمز الخبر: ۵۳۹۲۳
تأريخ النشر: 06 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أعرب بينيت خلال المعايدة، عبر فيديو خاص سجله للمناسبة ونشره اليوم الإثنين، عن تطلعه إلى "مستقبل مشترك لصداقة أعمق بين بلدينا، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، متجذرة في قيمنا المشتركة للحرية والحرية والديمقراطية" وفق مزاعمه.

وقال بينيت: "تحتل أمريكا مكانة خاصة في قلبي. وُلِد والداي في كاليفورنيا وأكملوا حياتهم هنا في إسرائيل. لقد استمتعت أيضًا بالعيش والعمل في نيويورك لجزء من حياتي".

وإذ قال رئيس وزراء الاحتلال إن حكومته الجديدة "تمثل رغبة الشعب الإسرائيلي في الاستقرار السياسي"، أضاف أنها حكومة "تقدر بشدة علاقتنا مع الشعب الأمريكي ونحن ملتزمون بروح التعاون المعزز. وسنعمل معًا بشكل جيد جدًا".

وشكر بينيت طرفي السياسة الأمريكية، في إشارة إلى الحزبين الديمقراطي والأمريكي "على دعمكم الثابت في أوقات السلم، وكذلك في أوقات التوتر في منطقتنا"، وفق تعبيره، وقال "نحن نقدر هذا ولا نعتبره أمرًا مفروغًا منه".

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