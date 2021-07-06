النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۶مشاهدات
‍ پ

لبنان ..تظاهرة أمام قصر العدل لدعم المحقق العدلي الجديد: كنّ أنت البطل

نفذ عدد من المحتجين وبعض وكلاء اهالي ضحايا انفجار المرفأ، اعتصاما عند مدخل قصر العدل في بيروت، "دعما لتحرك المحامين وللمطالبة باستقلالية القضاء في ملف انفجار مرفأ بيروت، ولدعوة القاضي طارق بيطار للاستمرار في الخطوات التي اتخذها في موضوع الملاحقات ورفع الحصانات".
رمز الخبر: ۵۳۹۱۲
تأريخ النشر: 05 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ ركزت الكلمات على دور القضاء في "حماية الوطن والشعب،" وان القضاء يمثل "سقف المنزل، فاذا انهار هذا السقف انهار كل البيت، وان أمل اللبنانيين الوحيد المتبقي هو هذا القضاء."

وتوجه المعتصمون الى القاضي بيطار بالقول: "كن انت البطل في زمن الهزائم"، معتبرين ان "انتفاضة المحامين تشكل الامل للشعب."

واعتبروا ان "الجيل الذي سيعيش في لبنان بعد سنوات هو جيل منهزم وميت، والقضاء هو الامل الوحيد للحفاظ على كرامتنا"، داعين الى فصل السياسة عن السلطة القضائية.

وقد أعاد المُحقّق العدلي في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، الضوء إلى قضيّة إنفجار الرابع من آب أغسطس الماضي، من خلال سلسلة من الإستدعاءات التي طاولت سياسيّين وأمنيّين وقضاة، من الصفّين الأوّل والثاني، وذلك بعد إنتهاء مرحلة الإستماع إلى الشُهود.

ويُذكر أنه في شباط فبراير الماضي، كفّت محكمة التمييز الجزائيّة يد المُحقّق العدلي السابق في قضيّة إنفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، عن الملف، بسبب "الإرتياب المشروع"، وذلك بعد مُذكّرة بهذا الصدد رفعها عدد من المطلوبين إلى التحقيق، في الوقت الذي تكفّلت فيه حمايات سياسيّة وطائفيّة ومذهبيّة بمنع مُثول مَطلوبين آخرين في القضيّة.

واليوم، سعى المُحقّق العدلي الجديد، القاضي البيطار، إلى إزالة الثغرات التي يُمكن أن يتسلّل منها المَطلوبون إلى التحقيق على مُستوى الشكل، لجهة مثلاً عدم التبلّغ بالدَعوى أصولاً، أو عدم رفع الحصانات النيابيّة والنقابيّة أصولاً، إلخ. كما أنّ مسألة اللجوء إلى حمايات سياسيّة ودينيّة تبدو اليوم أصعب من السابق، بعد كل ما حصل في القضيّة، علمًا أنّ مساعي التهرّب من التحقيق من قبل المَطلوبين لن تتوقّف.

وفيما لا زالت القرارات التي اتّخذها المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تتصدّر واجهة الاهتمامات في لبنان، علمت "السياسة" الكويتية من مصادر قضائية، أنه "يرجّح إصدار دفعة قرارات جديدة تطال شخصيات سياسية وأمنية. ودعت أوساط عدة، إلى ضرورة تشديد إجراءات الحماية الأمنية على القاضي البيطار، بعد القرارات غير المسبوقة التي اتخذها، باعتبار أن المتضررين من كشف الحقيقة، سيعمدون إلى القيام بكل ما يستطيعون لعرقلة التحقيق إذا وصل إلى مرحلة دقيقة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد نصر الله: لا يمكن تحرير فلسطين من دون مواجهة الهيمنة الأميركية على المنطقة
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة
بينيت يعايد الأمريكيين ويشكر الديمقراطيين والجمهوريين على دعمهم الثابت لكيانه
الأسير نمر خليل حرًا بعد اعتقال دام 18 عامًا في سجون الإحتلال الإسرائيلي
مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء
باكو: حريق بحر قزوين سببه ثوران بركاني
أرقام قياسية للوفيات والإصابات تتصاعد بشكل مضطرد مع تفشي متحور دلتا
استمرار تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا بلا توقف
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
إصابات إثر انفجار هائل لشحنة ألعاب نارية كانت معدة للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي
الأمن الفدرالي يحبط سلسلة هجمات إرهابية لخلايا تابعة لتنظيم داعش
سفينة الإنقاذ أوشن فايكينغ تنقذ 369 مهاجرا في المتوسط يتحدرون من مصر وبنغلادش وأريتريا
مسؤول إسرائيلي كبير: لم يعد بمقدورنا التأثير على محادثات الاتفاق النووي الإيراني
لبنان ..تظاهرة أمام قصر العدل لدعم المحقق العدلي الجديد: كنّ أنت البطل
استهداف جديد يطال خط كهرباء يغذي مشروع ماء نصف العاصمة العراقية
البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية في إحدى مشافي روما
لأول مرة.. المغرب تشارك الكيان الصهيوني بتدريبات عسكرية دولية
اجتماع 'رفيع'في وزارة الداخلية بشأن 'حرب الأبراج'
الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية
الخارجية الايرانية: على اميركا الخروج من المنطقة
طهران: الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية اختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين
الإمارات تمنح جنسيتها لخمسة آلاف صهيوني خلال ثلاثة أشهر
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا
مسؤول ايراني: مستمرون في جهودنا للافراج عن ارصدة البلاد المجمدة
السفير الايراني الجديد في لندن يتوجه الى مقر عمله
164 إختراعا ايرانيا يحوز براءة اختراع دولية
قائد عسكري ايراني: نمتلك أعقد التقنيات في مجال الدفاع الجوي
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
روحاني: لم نسمح للحظر الظالم بمنع توفير السلع الاساسية
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة