النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۵مشاهدات
‍ پ

استهداف جديد يطال خط كهرباء يغذي مشروع ماء نصف العاصمة العراقية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، تعرض خط قدس - نصر 132 KV الذي يغذي مشروع ماء الكرخ إلى عمل تخريبي جديد بهدف قطع مياه الشرب عن المواطنين.
رمز الخبر: ۵۳۹۱۱
تأريخ النشر: 05 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكرت في بيان صحفي: "يستمر العنف المسلح في التأثير سلبا على البنى التحتية والمدنية لقطاع الكهرباء وتعريضها لخسائر كبيرة في المورد الحيوي بحرمان المواطنين من الطاقة وعزل المناطق والمحافظات بعضها عن بعض من خلال تفجير أبراج وخطوط نقل الطاقة".

وأضافت، أن "خط قدس - نصر 132 KV 1+2 إلى حادث إرهابي تسبب بتفجير البرج رقم 21 من محطة نصر بعبوات ناسفة في الساعة 10:20 من ليلة أمس في منطقة الطارمية قرية زملة حمدي، وعلى الفور توجهت ملاكاتنا الهندسية والفنية لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته إلى العمل بأسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى أن "الجماعات المدفوعة بآيديولوجيات التخريب ذات الهجمات الخرقاء وتوظيف التكتيكات الإرهابية تستهدف حرمان العراقيين تعسفيا من حقوقهم الأساسية في خدمة عامة مقبولة ونمط الحياة الرغيدة التي يستحقونها، ونحن نسعى للإيفاء بنية صادقة نحو الالتزامات التي قطعتها على نفسها أمام العراقيين في تعزيز التنمية المستدامة في مجال الطاقة وتوفيرها".

وتابعت، أن "الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير الرامية إلى حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم وبلوغ أهدافهم ومنع الأثر المتوخى منها، إلى جانب تحسين وحماية وتوفير الخدمات التي تليق بالمواطن برغم التحديات التي تواجه البلاد".

واليوم أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أنها نفذت مع قطعات عسكرية أخرى عملية أمنية "واسعة" من ثمانية محاور لتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطا رئيسيا للطاقة.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف ولضمان معالجة سريعة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد نصر الله: لا يمكن تحرير فلسطين من دون مواجهة الهيمنة الأميركية على المنطقة
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة
بينيت يعايد الأمريكيين ويشكر الديمقراطيين والجمهوريين على دعمهم الثابت لكيانه
الأسير نمر خليل حرًا بعد اعتقال دام 18 عامًا في سجون الإحتلال الإسرائيلي
مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء
باكو: حريق بحر قزوين سببه ثوران بركاني
أرقام قياسية للوفيات والإصابات تتصاعد بشكل مضطرد مع تفشي متحور دلتا
استمرار تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا بلا توقف
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
إصابات إثر انفجار هائل لشحنة ألعاب نارية كانت معدة للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي
الأمن الفدرالي يحبط سلسلة هجمات إرهابية لخلايا تابعة لتنظيم داعش
سفينة الإنقاذ أوشن فايكينغ تنقذ 369 مهاجرا في المتوسط يتحدرون من مصر وبنغلادش وأريتريا
مسؤول إسرائيلي كبير: لم يعد بمقدورنا التأثير على محادثات الاتفاق النووي الإيراني
لبنان ..تظاهرة أمام قصر العدل لدعم المحقق العدلي الجديد: كنّ أنت البطل
استهداف جديد يطال خط كهرباء يغذي مشروع ماء نصف العاصمة العراقية
البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية في إحدى مشافي روما
لأول مرة.. المغرب تشارك الكيان الصهيوني بتدريبات عسكرية دولية
اجتماع 'رفيع'في وزارة الداخلية بشأن 'حرب الأبراج'
الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية
الخارجية الايرانية: على اميركا الخروج من المنطقة
طهران: الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية اختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين
الإمارات تمنح جنسيتها لخمسة آلاف صهيوني خلال ثلاثة أشهر
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا
مسؤول ايراني: مستمرون في جهودنا للافراج عن ارصدة البلاد المجمدة
السفير الايراني الجديد في لندن يتوجه الى مقر عمله
164 إختراعا ايرانيا يحوز براءة اختراع دولية
قائد عسكري ايراني: نمتلك أعقد التقنيات في مجال الدفاع الجوي
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
روحاني: لم نسمح للحظر الظالم بمنع توفير السلع الاساسية
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة