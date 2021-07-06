وسائل إعلام أفغانية تتحدث عن دعم عسكري روسي لكابول والكرملين ينفي أي نية بنشر جنود

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف مناقشة مسألة إرسال قوات روسية إلى أفغانستان مع الحكومة الأفغانية أو مع حركة طالبان.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الإثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خيار قيد البحث لنشر قوات روسية في أفغانستان وما إذا كانت مثل هذه المناقشات جارية مع السلطات الأفغانية أو مع "طالبان": "لا، لا توجد أي نقاشات بهذا الشأن".

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "نحن نرى للأسف أن الوضع في أفغانستان لا يتطور بأفضل طريقة، وبالتالي فإن القرارات اللازمة ستتخذ من قبل حرس حدودنا العسكريين".

يُذكر أن وسائل إعلام رددت اليوم أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني بحث في موسكو مؤخرا مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي إمكانية المساعدة العسكرية للحكومة الأفغانية.

وسيطرت حركة طالبان على منطقة بانجواي في ولاية قندهار الجنوبية، عقب مواجهات ليلية عنيفة مع قوات الحكومة الأفغانية، ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار، ويأتي هذا التطور بعد يومين من إخلاء جنود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام.

وأعلن حاكم منطقة بانجواي هاستي في ولاية قندهار معقل حركة طالبان السابق، أن معارك جرت بين طالبان والقوات الأفغانية خلال الليل، ما دفع القوات الحكومية للانسحاب، وسيطرة الحركة على المنطقة ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار.

وأفاد أن الحركة سيطرت طالبان على مقر الشرطة في المنطقة ومبنى الإدارة المحلية.

ويواصل متمردو طالبان حملتهم لانتزاع أراض في مناطق ريفية في أنحاء أفغانستان منذ مطلع أيار/ مايو مع بدء الجيش الأميركي سحب آخر جنوده بالاتفاق مع طالبان.

ويأتي سقوط منطقة بانجواي في ولاية قندهار الجنوبية بعد يومين من إخلاء جنود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية قرب كابول.

وتعد بانجواي خامس منطقة في ولاية قندهار تسقط في أيدي المتمرّدين في الأسابيع الأخيرة.