وزير الدفاع يزور المديرية العامة للموازنة والبرامج

زار وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، يوم امس الاحد، المديرية العامة للموازنة والبرامج وكان في استقباله المدير العام للمديرية قيس محمد علي ومدراء المديريات والاقسام.

وكالة تبناك الإخبارية_ وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية ،فانه وفور وصوله اجرى عناد جولة في المديرية للاطلاع على سير العمل واستمع الى ايجاز مفصل عن عمل المديرية واقسامها.

واثنى الوزير العراقي على عمل المديرية العامة للموازنة والبرامج والجهود الكبيرة المبذولة من قبل منتسبي هذه المديرية لصرف مستحقات منتسبي وزارة الدفاع ومستحقات عوائل الشهداء والجرحى، وشدد على التخلص من العقبات والروتين وتذليلها امام المواطنين والموظفين.

والتقى وزير الدفاع خلال زيارته بعدد من عوائل الشهداء والجرحى وامر بتذليل كافة العقبات والاهتمام بجميع عوائل الشهداء والجرحى ورعايتهم والاسراع في انجاز معاملاتهم وصرف مستحقاتهم.