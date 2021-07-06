النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۱مشاهدات
‍ پ

الأونروا تفتتح برنامج ألعاب الصيف للأطفال بغزة تخفيفا لآثار التصعيد العسكري الأخير

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين انطلاق النشاطات ذات الشعبية الكبيرة للأطفال، والتي عُرفت منذ سنوات باسم ألعاب الصيف للأطفال، كجزء أساسي من استجابتها للتخفيف من آثار التصيعد العسكري الأخير الذي حدث في شهر أيار مايو.
رمز الخبر: ۵۳۹۰۵
تأريخ النشر: 05 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أكدت في بيان لها تعديل جميع الأنشطة بالتنسيق مع برنامج الصحة لأخذ الاحتياطات الخاصة بكوفيد-19 بعين الاعتبار في كل المواقع وكذلك في الأنشطة التي ينفذها الموظفون والأطفال.

ويشمل التأكد من أن كل أفراد الطاقم الذين يعملون في ألعاب الصيف قد تلقوا اللقاح. وسيتم زيادة عدد المواقع إلى الثلث بحيث يتم إنشاء 60 موقعاً إضافياً. وتقوم الأونروا حالياً بالتحضير لتسجيل 120,000 طالب وطالبة على الأقل في كل أسبوع من ألعاب الصيف بحيث يكون هناك اختيار بين الفترتين الصباحية والمسائية للمشاركة.

ويعتبر برنامج الأنشطة الصيفية لهذا العام هو الأكبر منذ عام 2015، حيث سيتطلب أكثر من 2,000 موظف مؤقت للمساعدة في تقديم الدعم إلى جانب أكثر من 200 من موظفي الأونروا - خاصة فريق مرشدي وحدة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والمنشطين، والأذنة، وموظفي الخدمات اللوجستية على سبيل المثال لا الحصر.

وتهدف الأونروا لأول مرة إلى تقديم المزيد من التنوع من خلال خيارات غذائية صحية للأطفال بعد التشاور مع خبراء الصحة والتغذية من الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الأونروا ستعمل على توفير منتجات طازجة للمواقع كبديل للأغذية المصنعة للأطفال.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد نصر الله: لا يمكن تحرير فلسطين من دون مواجهة الهيمنة الأميركية على المنطقة
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة
بينيت يعايد الأمريكيين ويشكر الديمقراطيين والجمهوريين على دعمهم الثابت لكيانه
الأسير نمر خليل حرًا بعد اعتقال دام 18 عامًا في سجون الإحتلال الإسرائيلي
مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء
باكو: حريق بحر قزوين سببه ثوران بركاني
أرقام قياسية للوفيات والإصابات تتصاعد بشكل مضطرد مع تفشي متحور دلتا
استمرار تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا بلا توقف
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
إصابات إثر انفجار هائل لشحنة ألعاب نارية كانت معدة للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي
الأمن الفدرالي يحبط سلسلة هجمات إرهابية لخلايا تابعة لتنظيم داعش
سفينة الإنقاذ أوشن فايكينغ تنقذ 369 مهاجرا في المتوسط يتحدرون من مصر وبنغلادش وأريتريا
مسؤول إسرائيلي كبير: لم يعد بمقدورنا التأثير على محادثات الاتفاق النووي الإيراني
لبنان ..تظاهرة أمام قصر العدل لدعم المحقق العدلي الجديد: كنّ أنت البطل
استهداف جديد يطال خط كهرباء يغذي مشروع ماء نصف العاصمة العراقية
البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية في إحدى مشافي روما
لأول مرة.. المغرب تشارك الكيان الصهيوني بتدريبات عسكرية دولية
اجتماع 'رفيع'في وزارة الداخلية بشأن 'حرب الأبراج'
الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية
الخارجية الايرانية: على اميركا الخروج من المنطقة
طهران: الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية اختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين
الإمارات تمنح جنسيتها لخمسة آلاف صهيوني خلال ثلاثة أشهر
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا
مسؤول ايراني: مستمرون في جهودنا للافراج عن ارصدة البلاد المجمدة
السفير الايراني الجديد في لندن يتوجه الى مقر عمله
164 إختراعا ايرانيا يحوز براءة اختراع دولية
قائد عسكري ايراني: نمتلك أعقد التقنيات في مجال الدفاع الجوي
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
روحاني: لم نسمح للحظر الظالم بمنع توفير السلع الاساسية
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة