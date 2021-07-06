الأونروا تفتتح برنامج ألعاب الصيف للأطفال بغزة تخفيفا لآثار التصعيد العسكري الأخير

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين انطلاق النشاطات ذات الشعبية الكبيرة للأطفال، والتي عُرفت منذ سنوات باسم ألعاب الصيف للأطفال، كجزء أساسي من استجابتها للتخفيف من آثار التصيعد العسكري الأخير الذي حدث في شهر أيار مايو.

وكالة تبناك الإخبارية_ أكدت في بيان لها تعديل جميع الأنشطة بالتنسيق مع برنامج الصحة لأخذ الاحتياطات الخاصة بكوفيد-19 بعين الاعتبار في كل المواقع وكذلك في الأنشطة التي ينفذها الموظفون والأطفال.

ويشمل التأكد من أن كل أفراد الطاقم الذين يعملون في ألعاب الصيف قد تلقوا اللقاح. وسيتم زيادة عدد المواقع إلى الثلث بحيث يتم إنشاء 60 موقعاً إضافياً. وتقوم الأونروا حالياً بالتحضير لتسجيل 120,000 طالب وطالبة على الأقل في كل أسبوع من ألعاب الصيف بحيث يكون هناك اختيار بين الفترتين الصباحية والمسائية للمشاركة.

ويعتبر برنامج الأنشطة الصيفية لهذا العام هو الأكبر منذ عام 2015، حيث سيتطلب أكثر من 2,000 موظف مؤقت للمساعدة في تقديم الدعم إلى جانب أكثر من 200 من موظفي الأونروا - خاصة فريق مرشدي وحدة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والمنشطين، والأذنة، وموظفي الخدمات اللوجستية على سبيل المثال لا الحصر.

وتهدف الأونروا لأول مرة إلى تقديم المزيد من التنوع من خلال خيارات غذائية صحية للأطفال بعد التشاور مع خبراء الصحة والتغذية من الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الأونروا ستعمل على توفير منتجات طازجة للمواقع كبديل للأغذية المصنعة للأطفال.