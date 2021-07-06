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هدم بقيّة أجزاء المبنى المنهار في فلوريدا

جرى فجر الإثنين هدم ما تبقى من أجزاء المبنى المنهار في فلوريدا بواسطة متفجرات تم التحكم بها، على ما أظهرت لقطات مصورة.
رمز الخبر: ۵۳۹۰۳
تأريخ النشر: 05 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قررت السلطات هدم بقية أجزاء المبنى خشية انهيارها بشكل لا يمكن السيطرة عليه أثناء مرور العاصفة الاستوائية إلسا المتوقعة الثلاثاء في فلوريدا.

في وقتٍ سابق، أعلنت دانييلا ليفين، عمدة مقاطعة ميامي-ديد، أنّ ما تبقّى من المبنى الذي انهار في 24 حزيران/ يونيو في فلوريدا سيتمّ هدمه ليل الأحد الإثنين تحسّبًا لوصول عاصفة استوائيّة.

وقالت ليفين في مؤتمر صحافي إنّ عمليّة الهدم ستتمّ بين الساعة 22,00 و03,00 بالتوقيت المحلّي (02,00 و07,00 بتوقيت غرينتش) باستخدام "متفجّرات صغيرة موضوعة في شكل استراتيجي".

وانهار الجزء الأكبر من المبنى المؤلّف من 12 طبقة ويُعرف باسم "شامبلين تاورز ساوث"، في منتصف ليل 24 حزيران/ يونيو، وغطّت المكان سحابة من الغبار، في حادثة هي واحدة من أخطر كوارث المدن بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت السلطات تخشى انهيار بقيّة المبنى، ما يهدّد سلامة رجال الإنقاذ. وتفاقمت هذه المخاوف مع وصول العاصفة الاستوائيّة إلسا المتوقّعة الثلاثاء في فلوريدا.

وتمّ السبت تعليق عمليّات البحث عن المفقودين من أجل الاستعداد للهدم، فيما بلغ عدد ضحايا الكارثة 24 قتيلاً و121 جريحاً.

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