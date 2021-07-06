النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

طهران: الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية اختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين

رمز الخبر: ۵۳۸۹۷
تأريخ النشر: 05 July 2021

أكدت وزارة الخارجية الايرانية، ان الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن اختطاف اربعة دبلوماسيين إيرانيين في لبنان العام 1982، واشارت الى إن هذه القضية مطروحة على أجندة العلاقات الدولية والاقليمية.

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، بيانا بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين في لبنان.

وجاء في البيان: في 4 تموز/ يوليو 1982 ، تم اعتراض سيارة أربعة دبلوماسيين إيرانيين هم "سيد محسن موسوي" و "الحاج أحمد متوسليان" و "تقي راستكار مقدم" و "كاظم أخوان" والذين كانوا بحماية الشرطة الدبلوماسية، خلافا للقواعد والمعاهدات الدولية، من قبل مرتزقة مسلحين تابعين للكيان الصهيوني في منطقة "برباره" اللبنانية، واختطاف دبلوماسينا الاعزاء.

واضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية أكدت مرارًا وتكرارًا أن هناك أدلة ووثائق على أن الدبلوماسيين الإيرانيين تم تسليمهم لقوات الاحتلال بعد اعتقالهم غير القانوني ونقلهم بعد ذلك إلى سجون الكيان الصهيوني.

واشار البيان الى انه منذ وقوع هذا الحادث الإرهابي ، اتخذت الجمهورية الإسلامية الايرانية، بالنظر إلى أبعادها الإنسانية والقانونية والسياسية، اجراءات واسعة ووضعت متابعة هذه القضية على أجندة المؤسسات الدولية والإقليمية.

وتابع الخارجية الايرانية: بسبب احتلال الكيان الصهيوني للبنان عام 1982، فان المسؤولية السياسية والقانونية عن اختطاف الدبلوماسيين وهذا العمل الإرهابي تقع على عاتق الكيان الصهيوني وحماته الإرهابيين، وللأسف فإن عدم تحمل مسؤولية الكيان الصهيوني تسببت في بطء عملية اكتشاف حقائق وأبعاد هذه الحادث.

واضاف البيان: نؤكد أن متابعة مصير الدبلوماسيين الايرانيين المختطفين من أولويات وزارة الخارجية على أجندة العلاقات الدبلوماسية مع الجهات الدولية والاقليمية، ومرة أخرى وبالنظر إلى تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورسالة رئيس وزراء لبنان آنذاك إليه في عام 2008، فإن وزارة الخارجية تحث الأمين العام الحالي والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى والمعنية بحقوق الانسان، بما في ذلك الصليب الأحمر، إيلاء اهتمام أكثر جدية بهذه القضية الإنسانية المتعلقة بالمعاهدات الدولية والتي يعترف بها المجتمع الدولي، والاهتمام بحقوق الجمهورية الإسلامية الايرانية وعوائل هؤلاء الأعزاء.

واعرب الخارجية الايرانية في الختام عن شكرها لتعاون لبنان البلد الصديق والشقيق في هذه القضية، كما تدعو السلطات اللبنانية الى اتخاذ قرار جاد بشأن المقترحات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتشكيل لجنة تعاون مشتركة بهدف تنسيق وتوحيد البيانات المتاحة وتوضيح الأبعاد الخفية لهذا الحادث، من اجل اتخاذ إجراءات مشتركة وفعالة في هذه القضية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد نصر الله: لا يمكن تحرير فلسطين من دون مواجهة الهيمنة الأميركية على المنطقة
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة
بينيت يعايد الأمريكيين ويشكر الديمقراطيين والجمهوريين على دعمهم الثابت لكيانه
الأسير نمر خليل حرًا بعد اعتقال دام 18 عامًا في سجون الإحتلال الإسرائيلي
مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء
باكو: حريق بحر قزوين سببه ثوران بركاني
أرقام قياسية للوفيات والإصابات تتصاعد بشكل مضطرد مع تفشي متحور دلتا
استمرار تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا بلا توقف
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
إصابات إثر انفجار هائل لشحنة ألعاب نارية كانت معدة للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي
الأمن الفدرالي يحبط سلسلة هجمات إرهابية لخلايا تابعة لتنظيم داعش
سفينة الإنقاذ أوشن فايكينغ تنقذ 369 مهاجرا في المتوسط يتحدرون من مصر وبنغلادش وأريتريا
مسؤول إسرائيلي كبير: لم يعد بمقدورنا التأثير على محادثات الاتفاق النووي الإيراني
لبنان ..تظاهرة أمام قصر العدل لدعم المحقق العدلي الجديد: كنّ أنت البطل
استهداف جديد يطال خط كهرباء يغذي مشروع ماء نصف العاصمة العراقية
البابا فرنسيس يخضع لعملية جراحية في إحدى مشافي روما
لأول مرة.. المغرب تشارك الكيان الصهيوني بتدريبات عسكرية دولية
اجتماع 'رفيع'في وزارة الداخلية بشأن 'حرب الأبراج'
الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية
الخارجية الايرانية: على اميركا الخروج من المنطقة
طهران: الكيان الصهيوني يتحمل مسؤولية اختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين
الإمارات تمنح جنسيتها لخمسة آلاف صهيوني خلال ثلاثة أشهر
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا
مسؤول ايراني: مستمرون في جهودنا للافراج عن ارصدة البلاد المجمدة
السفير الايراني الجديد في لندن يتوجه الى مقر عمله
164 إختراعا ايرانيا يحوز براءة اختراع دولية
قائد عسكري ايراني: نمتلك أعقد التقنيات في مجال الدفاع الجوي
ذا هيل: 5 حقائق حول لائحة الاتهام ضد منظمة ترامب
روحاني: لم نسمح للحظر الظالم بمنع توفير السلع الاساسية
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة