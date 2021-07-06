164 إختراعا ايرانيا يحوز براءة اختراع دولية

وتشير الاحصائيات الصادرة حديثا عن النظام الدولي لبراءات الاختراع international patent system الى تسجيل 164 اختراعا ايرانيا ضمن براءات الاختراع الدولية.

بدعم من مركز براءة الاختراع في الدائرة العلمية والتكنولوجية في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تم تسجيل 164 اختراعا ايرانيا في النظام الدولي لبراءات الاختراع.

وتشير الاحصائيات الصادرة حديثا عن النظام الدولي لبراءات الاختراع international patent system الى تسجيل 164 اختراعا ايرانيا ضمن براءات الاختراع الدولية.

وافادت الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ان اكثر من 2200 طلب للحصول على براءة الاختراع قد وصلت لغاية الان الى مركز براءة الاختراع التابعة لهذه الدائرة وبعد دراستها تمت الموافقة على 364 منها.

ويتم تسجيل براءات الاختراع في اميركا والاتحاد الاوروبي وكندا والصين.