مسؤول ايراني: مستمرون في جهودنا للافراج عن ارصدة البلاد المجمدة

وكان مساعد الخارجية رسول مهاجر قد صرح قبل فترة بان جهود الوزارة مازالت مستمرة لاستيراد لقاح كورونا وقال: ان هذا المسار مستمر وسنستورد لقاح كورونا.

اعلن مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الايرانية رسول مهاجر بان جهود وزارة الخارجية مستمرة للافراج عن الارصدة المالية الايرانية المجمدة ظلما في بعض الدول.

وفي تصريح له اليوم الاحد قال مهاجر: ان شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل الى البلاد خلال الاسبوع الجاري.

ولم يقدم مهاجر توضيحات اخرى في هذا المجال واضاف: ان وزارة الصحة يمكنها تقديم معلومات اضافية بهذا الصدد.

وحول ارصدة ايران المجمدة في الخارج قال مساعد الخارجية الايرانية: ان الجهود مازالت مستمرة في هذا المجال.

واضاف: ان الحصة (من لقاح كورونا) التي استلماناه ضمن برنامج "كوفاكس" دفعنا ثمنها من هذه الارصدة المجمدة حيث واجهنا مشاكل فيها لكننا تمكنا من حلها.

واوضح بان هذه الاجراءات مازالت مستمرة ليس فقط من اجل الادوية واللقاحات واضاف: ان وزارة الخارجية سعت على الدوام للافراج والاستفادة من الارصدة المجمدة ظلما في بعض الدول.

وكان مساعد الخارجية رسول مهاجر قد صرح قبل فترة بان جهود الوزارة مازالت مستمرة لاستيراد لقاح كورونا وقال: ان هذا المسار مستمر وسنستورد لقاح كورونا.