قائد عسكري ايراني: نمتلك أعقد التقنيات في مجال الدفاع الجوي

ان اجراءات جيدة وقيمة قد اتخذت على مستوى قوة الدفاع الجوي في مجال الاكتفاء الذاتي وتوطين منظومات الدفاع الجوي ...

اكد قائد قوة الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد بان علماء هذه القوة تمكنوا من الوصول الى اعقد واصعب التكنولوجيات في مجال الدفاع الجوي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد خلال زيارته لمنطقة الدفاع الجوي شمال غرب ايران وتفقده مركز العمليات المشتركة والرادار التكتيكي في بلدشت جلفا ومياندوآب والرادار الثابت في مجموعة تبريز ومواقع الرصد والمدفعية وكذلك قيادة الاستخبارات والاستطلاع في منطقة الدفاع الجوي هذه.

وقال: ان اجراءات جيدة وقيمة قد اتخذت على مستوى قوة الدفاع الجوي في مجال الاكتفاء الذاتي وتوطين منظومات الدفاع الجوي وهو الامر الذي زاد كثيرا في اقتدار وصلابة الدفاع الجوي بحيث اصبحنا ضمن القوى العسكرية المتفوقة ليس فقط على مستوى المنطقة بل ايضا على الصعيد الدولي.

واكد العميد صباحي فرد بان قوة الدفاع الجوي للجيش بامتلاكها معدات ومنجزات وطنية قد اصبحت الان في حدود تكنولوجيا ومعرفة اليوم وحققت بتعاون المنظمات ذات الصلة اعمالا عظيمة في مجال الدفاع الجوي ونجحت في الحصول على التكنولوجيا الاكثر تعقيدا وصعوبة في هذا المجال.

كما اكد اهمية منطقة الدفاع الجوي في شمال غرب البلاد في الدفاع عن سماء البلاد.

وفي جانب اخر من حديثه اشار قائد قوة الدفاع الجوي الى المشاركة الملحمية والحماسية للشعب الايراني خاصة كوادر واسر قوة الدفاع الجوي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة وقال: ان الشعب الايراني العظيم اثبت مرة اخرى للعالم والاعداء الالداء لايران والثورة بانه سائر على نهج القائد وداعم للثورة والجمهورية الاسلامية دوما رغم كل المشاكل والمصاعب.