مقتل 4 مصريين في حرائق الغابات الأسوأ التي تجتاح قبرص منذ عقود

قتل أربعة مصريين في حرائق غابات تعد الأسوأ في قبرص منذ عقود والتي دمّرت منازل وأدت إلى إخلاء قرى في وقت أرسلت اليونان وغيرهما من الدول طائرات للمساعدة في إخمادها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته، ظهر اليوم الأحد، أنه تمّ إخطارها بوفاة أربعة مصريين في الحرائق التي كانت اندلعت يوم أمس السبت واجتاحت مناطق في جنوب سفوح جبال ترودوس في وقت تواجه البلاد موجة حر شديدة.

إلى ذلك، وصف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في تغريدة الأحد تلك الحرائق بأنها "مأساة"، مضيفا أنه "أكبر حريق منذ العام 1974" الذي شهد انقسام الجزيرة بعدما احتلت تركيا ثلثها الشمالي.

وأضاف أن الحريق أدى إلى "سقوط وفيات" وأتى على ممتلكات وغابات، مشيرا إلى أن "الحكومة ستقدّم مساعدات فورية إلى الضحايا وعائلاتهم".

وتابع، "لن نتخلى عن أحد في ظل الدمار الناجم عن الحريق".