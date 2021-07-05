إعصار "إلسا" يضرب بقوة في الدومينكان وهايتي قبل وصوله إلى ولاية فلوريدا الأمريكية

عبر الإعصار إلسا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لهايتي أمس السبت متجهًا نحو جامايكا وشرق كوبا مترافقا مع رياح عاتية وأمطار غزيرة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جسيمة في هايتي.

وكالة تبناك الإخبارية_ من المتوقع أن يتوجه إلسا، أول إعصار في الموسم في المحيط الأطلسي من الدرجة 1 على مقياس سفير-سيمبسون المكون من 5 درجات، بعد ذلك نحو فلوريدا.

وأعلن المركز الأميركي لرصد الأعاصير أن سرعة رياحه لن تتجاوز في نهاية المطاف 100 كيلومتر/ساعة، وستتراجع شدتها اليوم الأحد.

بدوره، قال مدير الدفاع المدني لهايتي جيري تشاندلر في تصريحات صحفية، "تم رصد رياح شديدة وأمطار خفيفة، لكن لم نسجل حتى الآن أي أضرار".

ولفت المركز الأميركي لرصد الأعاصير، في نشرته الساعة 03,00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، إلى أن شدة الاعصار لن تزداد ليلاً وإن "كان من الممكن أن ترتفع بشكل طفيف بعد ظهر الأحد مع اقترابه من جنوب ووسط سواحل كوبا".

ويمكن أن يؤدي الإعصار إلى هطول أمطار بمعدل 20 سم على القسم الجنوبي لإيسبانيولا وجامايكا، بحسب هذه التوقعات.